正值全球籠罩在新冠肺炎陰霾下，為了突破重圍，愈來愈多航空公司轉而將閒置客機改裝成為貨機，希望藉由衝刺貨運產能，彌補停飛或減班導致的營收損失。

在肺炎疫情衝擊下，全球旅遊業正陷入有史來最嚴峻的寒冬，影響所及航空業者不是被迫大幅減班就是停飛。在各國相繼祭出封鎖措施下，全球空中交通流量已經銳減6成。

這也迫使航空業者必須另尋其他方法自救，其中轉型成為全貨機成為許多航空公司脫困的方式。例如美國航空、聯合航空與西南航空等業者，已在最近幾周開始轉向經營全貨運班機。不過受到法規限制與飛機結構侷限，這些運送貨物的客機，必須把所有貨品放置在機腹。

美國當局為了協助航空業者能順利轉型成貨機，來減緩疫情造成的重創，美國聯邦航空總署（FAA）在與飛機製造商和航空公司討論後，尋求放寬部分法規，據消息人士透露，新的導引指南預料未來幾天就會公布。

此外加拿大航空也在上周六宣布把旗下三架波音777客機重新改裝為全貨機，以加入運輸重要醫療物資與其他具有時效性產品的行列。加航指出，在移除所有乘客位置後，客機裝載貨物的容量是先前的兩倍。

加航還計畫讓全貨機班次每周增加到20班，至於貨運航點將涵蓋巴黎、倫敦、法蘭克福、香港等城市。

另外杜拜航空與伊索比亞航空也表示將把客機重新改裝，成為專載貨物的貨機來彌補客機停飛造成的損失。

(工商 )