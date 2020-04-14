新店家具工廠火警 警消馳援 22:542020/04/14 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區安康路某家具工廠今（14日）下午10時許突然起火燃燒，警消馳援。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區安康路某家具工廠今（14日）下午10時許突然起火燃燒，警消馳援。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） 新北市新店區安康路某家具工廠今（14日）下午10時許突然起火燃燒，火勢燃燒相當猛烈，消防局獲報派遣2大隊1中隊12分隊前往搶救，火勢於半小時內控制，目前仍持續滅火中。據悉，該家具工廠為鐵皮屋建築，詳細起火原因待進一步釐清。 (中時 ) #工廠 #家具 #燃燒 #火勢 #新店 也許您會感興趣 推薦閱讀 掃墓探病驟減 鮮花銷售少逾5成 04:102020/04/11 地方新聞 科技抓偷排 工廠認罪最高罰2000萬 04:102020/04/11 地方新聞 新店渡口清淤完成 碧潭浮筒橋重新開放 16:292020/04/11 生活 新冠肺炎疫情 對全球高科技業影響 04:092020/04/12 產業．科技 新店渡口清淤 浮筒自行車道重啟 04:102020/04/12 地方新聞 台南市工會志工巧手修繕 二手家具傳愛弱勢家庭 13:032020/04/12 生活 新店出現巨亮火球 曝真相他氣壞 09:212020/04/13 日常 在地企業砸2.39億買豪店 竹北「新店王」誕生 15:182020/04/14 財經 在地企業買豪店狠砸2.39億 竹北「新店王」誕生 15:482020/04/14 風格 定位手錶建奇功 新店警找回迷失翁 20:292020/04/14 社會 社會熱門新聞 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 後備指揮部嘉義後備旅上校副旅長 休假猝死住處 - 社會 獲准假釋仍可能被押 林益世求情：想回高雄照顧媽媽 - 社會 藝人孫協志突然現身北檢 親自控告他侵占 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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