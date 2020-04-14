新北市新店區安康路某家具工廠今（14日）下午10時許突然起火燃燒，警消馳援。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

新北市新店區安康路某家具工廠今（14日）下午10時許突然起火燃燒，火勢燃燒相當猛烈，消防局獲報派遣2大隊1中隊12分隊前往搶救，火勢於半小時內控制，目前仍持續滅火中。據悉，該家具工廠為鐵皮屋建築，詳細起火原因待進一步釐清。

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