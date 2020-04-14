綠委提議華航改名，交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌都支持或認為。前國民黨副祕書長蔡正元也在臉書表態「贊成」華航改名，但他主張「中華航空」不應改「台灣航空」，因「台灣是中國人取的名字」，應改為「西拉雅航空」、「大坌坑航空」等本土化名稱，酸味十足。

蔡正元說，中華航空的英文叫 China Airline。這個航空公司現在任由台獨人士吃香喝辣，還兼替大官走私香菸，的確不配叫中華China，反正去中國化也做得差不多了，幹嘛還留一個盲腸。但是改名或加註「台灣」Taiwan，也不是「正名」的好辦法，「台灣」根本是「中國人」取的名字，含有病毒更不應該用。

他說，要改名就要改個徹底， 可以選用葡萄牙人取的名字「福爾摩沙」， 但這個名字不符合本土化。應該使用最大的平埔族群的名字，叫「西拉雅航空」，或最大的平埔族村社的名字，叫「虎尾壠航空」。也可以用台北的「正名」，叫「大加納航空」，或台北最大的族群，叫「巴賽航空」。或用台灣島上第一個新石器時代遺址「大坌坑」命名，叫「大坌坑航空」；「坌」要唸成「笨」這樣夠本土化了，也真正愛本土。

蔡正元說，千萬不要用伊能嘉矩胡亂取的菲律賓名字，叫什麼「凱達格蘭」，因為伊能嘉矩號稱研究台灣史，竟然不知道台北的「巴賽族」；還叫什麼「凱達格蘭大道」，應改為「巴賽大道」，否則就太沒水平了。

(中時 )