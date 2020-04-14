取自蔡英文臉書

由YouTuber阿滴等人集資刊登的紐約時報廣告在美國時間14日（台灣時間約晚上6時）正式刊登，蔡英文總統今晚表示，台灣走向世界有很多種方式，集資登廣告等都是很好的起點。我們不能鬆懈，更要延續 Taiwan Can Help 的精神，把台灣經驗貢獻給全世界！

WHO幹事長譚德塞飆罵台灣事件，讓阿滴等人決定攜手發起集資刊登紐約時報廣告活動，廣告全文已於於美國時間14日刊登，簡潔的構圖搭配「WHO can help？TAIWAN.」字樣佔了大篇幅。

蔡英文今晚在臉書表示，台灣走向世界有很多種方式，集資登廣告、架網站或捐物資，都是很好的起點，她也謝謝發起該活動的26980團隊的努力！

她說，台灣能被國際社會肯定，也是因為全民同心協力落實防疫。今天的零確診，就是最能鼓舞人心的好消息。雖然疫情還沒到盡頭，但是希望一直都在。「我們不能鬆懈，更要延續Taiwan Can Help 的精神，把台灣經驗貢獻給全世界！」

蔡英文在文未也轉貼26980團隊架設的網站連結，並感謝富比士雜誌對台灣的肯定。

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(中時 )