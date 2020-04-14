國際航空運輸協會（IATA）發布的最新分析顯示，在新冠肺炎危機中，到2020年航空公司旅客收入將減少3,140億美元，比2019年下降55％。4月初全球航班數已減80％，未來將是Ｕ型復甦而非V型復甦。

在持續三個月的嚴格旅行限制情況下，3月24日，IATA估計損失了2,520億美元的收入，較2019年減少了-44％，而更新的的數字反映了嚴重的危機加深，包括嚴厲的國內禁令，持續三個月、對國際旅行的某些限制已超出最初三個月、全世界的嚴重影響，包括非洲和拉丁美洲。

與2019年相比，全年（國內和國際）客運需求預計將下降48％，推動這一增長的兩個主要因素是：

總體經濟發展：世界正走向衰退。預計COVID-19危機的經濟衝擊在第二季度最為嚴重，屆時GDP預計將萎縮6％（相比之下，在全球金融危機期間，GDP萎縮了2％）。旅客需求緊隨GDP增長。僅第二季度經濟活動減少的影響將導致第三季度旅客需求下降8％。

旅行限制：旅行限制將加深經濟衰退對旅行需求的影響。預計最嚴重的影響將在第二季度。截至4月初，全球航班數量與2019年相比下降了80％，這在很大程度上是由於政府為抵制該病毒的傳播而施加了嚴格的旅行限制。

在第三季度取消旅行限制的第一階段，國內市場仍可能看到需求回升的開始。但是，國際市場的恢復速度將較慢，因為各國政府有拉長旅行限制的跡象。

國際航協總幹事兼首席執行官亞歷山大·德·朱尼亞克（Alexandre de Juniac）表示：「行業的前景一天比一天暗。危機的規模使得不可能實現急劇的V型復甦。實際上，這將是一次U型復甦，國內旅行的復甦速度將比國際市場更快。我們可以看到一半以上的乘客收入消失了。那將是3140億美元的損失。一些政府已經採取了新的或擴大的財政救助措施，但情況仍然嚴峻。僅在第二季度，航空公司就可能消耗掉610億美元的現金儲備。這使2,500萬個依賴航空的工作面臨風險。如果沒有緊急救濟，許多航空公司將無法生存，無法帶領經濟復甦。」

政府必須將航空納入穩定方案中。航空公司是價值鏈的核心，在全球範圍內為約6,550萬個工作崗位提供支持。270萬個航空公司職位中的每個職位都為經濟提供了24個工作機會。

IATA提出了多種救濟方案供各國政府考慮，包括：直接為客運和貨運公司提供財政支持，以補償由於COVID-19造成的旅行限製而導致的收入和流動性下降；政府或中央銀行提供的貸款，貸款擔保和對公司債券市場的支持。

公司債券市場是航空公司融資的重要來源，但是需要擴大並獲得政府支持的公司債券的資格，並得到政府的保證，以為更多公司提供使用權。

(工商 )