受到新冠肺炎疫情衝擊，國際貨幣基金（IMF）14日公布最新展望報告調降全球經濟成長預測，今年預估萎縮3％，此為1930年代經濟大蕭條以來最差表現，亦較上次預測調降整整6.3個百分點，明年則可望強勁復甦至成長5.8％。至於台灣今年經濟預估萎縮4％，明年大幅反轉至成長3.5％。

IMF發布最新《世界經濟展望報告》顯示，由於新冠疫情持續延燒，各國實施封鎖政策並暫停多數經濟活動，導致全球今年經濟前景黯淡。

IMF首席經濟學家葛賓娜（Gita Gopinath）表示：「全球經濟今年恐面臨經濟大蕭條以來最慘衰退，程度更勝於10年前金融危機。」

IMF預估美國今年經濟恐萎縮5.9％，較上次估值下調7.9個百分點，明年復甦至成長4.7％。歐元區今年經濟估萎縮7.5％，較上次估值下修8.8個百分點，明年估成長4.7％。

IMF指出，亞洲是全球今年唯一保持正成長（1％）的地區。其中，大陸今年經濟成長率預估為1.2％，不僅較上次估值下修4.8個百分點，增速更創下40年以來最低，明年則可望大幅成長9.2％。

(工商 )