外科醫師陳榮堅表示女患者車禍以為只有四肢擦傷，沒想到腸子「被甩飛」。 （圖／醫師好辣Youtube）

發生車禍意外，就算當下是輕微受傷，還是建議到醫院檢查一下較妥當，外科醫師陳榮堅表示，曾在急診會診一名20多歲女大生，她早上為了趕上課，騎車路途中被撞飛，原先發現只有四肢擦傷，肚子完全沒撞到，直到下午卻出現右下腹疼痛不適緊急就醫，醫師當下檢查後居然發現她的腸子「被甩開」。

女大生騎車路途中被撞飛，原先只有四肢擦傷，肚子完全沒撞到，直到下午卻出現右下腹疼痛。 （圖／醫師好辣Youtube）

陳榮堅在《醫師好辣》節目中分享這起病例，急診醫師先是替女大生進行檢查，發現右下腹真的有團東西，發炎指數還飆高，根據陳榮堅表示，「一般我們大腸會連在我們的腹壁上面，進去看她的大腸被甩開、撕裂開，其實她車禍那時候腹部都沒有撞到，不知道飛出去還怎樣甩的力量，把腸子從腹壁扯開來。」女大生的狀況讓人看傻，腹腔中還帶有出血和糞便堆積，所幸在8小時內即開刀處理，將破洞補起來，撿回一命。

急診醫師替女大生進行檢查，發現她的大腸被甩開甚至撕裂開。 （圖／醫師好辣Youtube）

腎臟科醫師洪永祥也提到，洗腎患者洗完腎後因為會掉血壓建議千萬別騎車。他曾遇過一名50多歲患者洗完腎後騎車返家，半路卻出車禍，患者身上僅有皮肉傷，他認為無大礙繼續騎回家，太太事後見狀後不放心打電話詢問醫師，他建議男子就醫照X光，一切都無大礙。

洗腎患者發生車禍認為無大礙回家，沒想到竟出現「心包膜積血」。 （圖／醫師好辣Youtube）

沒想到患者半夜突然開始喘，洪永祥解釋，洗腎病人只要「水淹過來就會喘」，提醒他務必就醫，經照X光，看到心臟竟比前一次X光片中的腫成2倍大，加做超音波確診為「心包膜積血」。洪永祥解釋，一般心肌外都有一層膜，因為車禍時心臟撞到機車龍頭，導致血液滲出，造成心包膜積血。

至於喘的症狀，洪永祥表示，當積血到一定程度壓迫到心臟無法跳動，就會出現喘的症狀，心臟科醫師在急診室隨即拿起超音波及針直刺心臟將血吸出，後來這名患者住院2週後出院。洪永祥建議大眾，車禍時只要受傷，尤其是洗腎患者，無論多輕微的傷勢都建議前往急診室就診。

腎臟科醫師洪永祥建議洗腎患者，發生車禍無論多輕微的傷勢都該就診。 （圖／醫師好辣Youtube）

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(中時電子報)