新冠肺炎疫情持續在世界各地大爆發，美國累計確診人數飆破58萬例，為全球疫情最為慘重的國家，目前全美至少有2萬3千人染疫喪命，光是紐約州的每日死亡人數，連續6天都突破700例，為了增加殯葬處理量，美軍收屍專家111殯葬收集連（111th Quartermaster Company）已經進駐紐約協助善後。

日前政論名嘴李正皓在《關鍵時刻》節目中指出，紐約的死亡人數比官方公布的數據還要高出許多，在過去2週內發現，有2192人是在家中猝死，但以現在情況看來，根本不可能用有限的資源去檢測猝死的遺體，因此這些死者被列為一般死亡，而非確診死亡病例。

紐約現在不只醫療體系崩潰，就連殯葬業也不堪負荷，李正皓指出，整個紐約市僅只4家殯葬業者，總計約有20個火爐，就算火力全開燃燒大體，也要40到60分鐘才能完成，還不包括未被統計的1700多例黑數，面對如此慘烈的情況，美國不得不派出「111殯葬連」協助善後。

李正皓直言，美國現在已經不是在救災，而是轉為收拾善後，只想要處理這些確診病逝的遺體。111殯葬連設立目的就是為了處理遭受化學汙染、核汙染、生物汙染的遺體，有專門的的卡車協助運送，一次可以載運72具遺體，有了美軍收屍專家的加入，每天至少可以再多處理400具遺體。

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(中時電子報)