中華仁親社區關懷協今（14日）前往進新北亞東醫院贈送100瓶蠻牛及100杯養生茶，挺醫護人員。（協會提供）

中華仁親社區關懷協今（14日）前往進新北亞東醫院贈送100瓶蠻牛及100杯養生茶，挺醫護人員。（協會提供）

中華仁親社區關懷協會因應新冠肺炎疫情嚴峻，應援醫護的辛勞，發起《讓愛走動－「你作戰，我補給」》行動，除了鄰近的振興、新光、陽明醫院，更跨大關懷送愛的廣度，今（14日）前往進新北亞東醫院贈送100瓶蠻牛及100杯養生茶，挺醫護人員。

中華仁親社區關懷協會秘書長張安慈表示，從新聞中看見醫護人員光穿脫防護衣每照顧一個負壓隔離病房的病人，一套隔離衣就要花10分鐘，他們的辛勞不只是在場上作戰，更是在投入的每一個時刻。第一線醫護人員的不容易，讓人深刻了解「你作戰，我補給」很有價值。」

小雁(化名)護理師說：「雖然我在外科，但包括我自己都蠻悶的，大家都籠罩在不安的氛圍下，我自己也是蠻怕的，怕不小心帶回家之類的，畢竟跟家人住在一起。看到仁親協會去各個醫院真心覺得很感動。」

3月31日起仁親協會陸續贈送150杯知名早餐店豐盛號紅茶予振興、新光、陽明醫院醫護人員，每一杯飲料都附上手工剪裁護貝的小卡、兒童的畫作。

對社福單位而言，常態的服務已需要花費許多的時間跟精力，額外的應援行動需要比平常花費更多心力。但是在疫情的嚴峻中，看見醫護的辛勞。這些額外的金錢、時間投入都覺得很值得，因為前線的人員作戰，後方的人員補給天經地義。

張安慈表示：「關懷送愛是有廣度的，不只是單一的行動，也不只單一地區的行動，這個行動是要展現民間的力量，對醫護人員的感謝、相挺。期待邀請更多人的加入！」

仁親協會長年致力於長者、兒童、偏鄉等弱勢關懷，每周一到五都有各種不同型態的長者關懷服務、兒童陪讀班等服務，為社會福利貢獻心力，扶持許多的家庭。也更在這特殊的時刻中投身，在社會責任中貢獻一己之力，也期待讓更多的人一起響應。

(中時 )