蔡正元。(黃福其攝)

一對長居美國30多年的夫婦返台確診，因無健保身分，隔離費用由政府買單，遭網友撻伐。行政院長蘇貞昌以「終究都是台灣人，希望國人別太計較」；中央流行疫情中心指揮官陳時中也說「不管有沒有健保，不管是國人還非國人，只要在台灣確診都會用國家的力量來治療他。」前國民黨副祕書長蔡正元拿在臉書酸說，台灣人分高級和低級兩種，這正是綠色造神運動，創造的台灣式的種姓制度。

蔡正元說，兩種台灣人，台灣人分高級和低級兩種。高級台灣人拿著美國護照或綠卡，長居美國30年，在美國繳稅和社保30年，感染新冠肺炎，有症狀照常上飛機，也不必穿戴隔離衣，還可以在飛機上傳染給他人。高額治療費用，陳時中就一句豪氣的話，全民買單，不算隱瞞不必處罰，這是高級台灣人的待遇。

他說，低級台灣人拿著中華民國身分證，到中國大陸賺外匯，每年幫忙台灣創造800億美元，對中國大陸順差的收入，這些收入是台灣稅收的來源，養活全民健保體系。但是陳時中下令，這些低級台灣人，回台要穿全身隔離衣，才能上飛機，而且不得有症狀，還要像黑奴一樣註記，不得隨便回台，沒有症狀亂跑要重罰，這是低級台灣人的待遇。

蔡正元說，這正是綠色造神運動，創造的台灣式的種姓制度。

(中時 )