真有「蛋蛋哀愁」嗎？南部地區一名才藝班男老師，涉嫌連續多多名男童伸魔爪猥褻及口交，他被捕後，在庭訊時向法官說，他因罹患睪丸癌割去一顆「蛋蛋」，致使產生心理上的不平衡，希望獲得法官的同情輕判，不過法官詢問醫生後，沒有採信他的說詞。

這起引起社會震驚的才藝班男老師性侵案，去年在法院一審宣判，男師觸犯妨害性自主14罪，共判處有期徒刑54年10月，併執行刑10年2月，不過被告男師不服提起上訴，他稱說，10年前因右側睪丸癌進行切除手術，術後產生心理障礙，導致行為偏差，希望能夠從輕量刑。

而高院法官據醫院診斷書記載，被告的確切除右睪丸癌，術後需定期至泌尿科門診追蹤5年，但沒有證據顯示因手術產生心理障礙或疾病的情形，無法做為從輕量刑的依據。

檢警調查，被告身為幼兒才藝班老師，卻涉嫌撫摸小朋友「小鳥」、播放A片觀看、以及舔吮小朋友下體，還把自己生殖器塞入男童嘴多達14次，受害者有5名男童之多。

(中時電子報)