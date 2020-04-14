張理國／台北報導

國際貨幣基金會表示，受到新冠病毒影響，今年全球經濟預料將會大幅度衰退3％，台灣經濟則被IMF下修為-4％，這也是對台灣數十年以來最壞的預測。主計長朱澤民晚間表示，那個數字就台灣目前來講不會發生，政府對經濟成長預測在1.3％到1.8％間。

朱澤民說，他有看到這個消息，但不相信這個數，因為IMF的推估是跑模型跟方程式，但台灣有紓困等措施，他們都沒有掌握，所以他不認為是這個數值，除非台灣經濟出現很大的打擊否則不會出現這個數值，更何況台灣有刺激景氣的政策，他們是用以前的資料來推估，以台灣目前的情況不會如此。

朱澤民並說，台灣經濟跟以前不同，很多產能都移回國內， 不是都靠國外出口，台灣的經濟結構已經改變，且台灣現在油價都一直往下探，都會影響物價權數，最近物價上漲率都是零點幾，所以要說台灣經濟成長變成-4％， 不知根據何在。 依政府的推估，台灣至少在1.3％到1.8％之間。

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