經濟部所訂定的紓困資格認定門檻可望再鬆綁。據了解，財政部14日上午召集九大公股行庫總經理開會檢討如何再拉高核准速度，多家行庫總座在會中異口同聲指出，經濟部目前所訂紓困資格「須連續二月營業衰退15％」的認定問題已造成「路障」，對此財部將向經濟部協調尋求解套方案，為了和時間賽跑，經濟部可望鬆綁該資格認證。

除了經濟部之外，銀行公會也將加入「再鬆綁」的陣容。與會人士透露，除了上述問題，其實銀行公會現行一些授信審查要求的規定近期內也可能對於授信超過3000萬元及中期貸款的審核規定鬆綁，因為在14日的會上，有行庫就點出現行授信總額超過3000萬元以上的要增提會計師財簽，及短期授信若因為展延，而成為半年以上的「中期授信」，現制必須要業者提「中長期營運計畫書」，和包括了資產負債表、損益表、業主權益、現金流量等四大報表的「預估報表」，現在行庫希望在紓困期間，這些要求能得以「豁免」、加快速度。

有行庫高層形容，五月份營業稅額的認證對行庫基層人員而言是「免責牌」，但這個牌五月份才能拿到，行庫就算有心也不能立即拍板定案，因為經濟部當初下來的紓困辦法就直接劃定營收衰退15％為申請資格。

目前有部分行庫提出解套方案。有行庫建議，要報繳營業稅的借戶，可由借戶配合的簽證會計師協助出具預估財務報表或相關營收衰退證明，來儘速對企業救急，不用等到五月份的營業稅「401報表」出爐才能認證；此外也有行庫建議，可由經濟部的中小企業聯合輔導中心出面協助以現場勘查等方式來認證，例如某些商圈，經現場勘驗證明來客量的確大減，那麼就不用等五月份的營業稅核稅證明來認定營收的確少15％。

財政部是在13日傍晚對各大行庫發出會議通知，14日上午開會，多家行庫不約而同反應上述的問題，最主要在於倘若受災戶三月份開始有營收衝擊還不夠，必須再等四月份，然後依照現行營業稅的報稅每二月報一次，得等到五月份才能拿到營業稅的「401報表」核定稅額證明，根本緩不濟急。

至於不用報繳營業稅、免開統一發票的一般小商戶，雖然不用等五月份的營業稅額核定，據了解可聯絡經濟部的「馬上辦」中心來認證，但行庫高層透露，客戶有反應經常面臨「電話打不進去」的問題，因為要申請紓困的商戶太多，電話線路大多被塞爆。

行庫主管指出，現在不論是申請展延、或是新增週轉金支出等紓困案，都碰到上述的情況，而且問題最大的就是製造業，因為許多觀光、旅遊業者在一、二月份就已符合資格，但在歐美疫情從三月起大爆發，衝擊國內製造業的接單、出口之後，三月份製造業已大受衝擊，四月份也好不起來，但資格認證要等五月份才能拿到，許多工業區的企業主都有向行庫反應這個問題。

行庫主管轉述製造業者意見指出，他們主要營收來源是出口，三月開始，歐美受疫情影響嚴重，造成歐美客戶砍單，之前已經出貨的帳款也無法收回，目前已造成嚴重營運資金缺口，然而，三、四月份的「401表」，得等到五月才能出來，緩不濟急。

(工商 )