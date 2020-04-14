國內外疫情透曙光，美國紐約州長稱最壞情況已過，國內14日無新增病例振奮人心，外資14日也回頭大買台股151億元，為今年來最大手筆，點火權值大將台積電（2330）、大立光（3008）與聯發科（2454）等，激勵電子股群起，帶動加權指數上漲233點、攻克10,300點關卡，收在10,332點。

如以金額來看，獲外資買超2億元以上者，包括台積電、聯發科、中華電、台達電、祥碩、穩懋、中信金、富邦金、大立光、南亞、和碩、廣達、上銀、智邦、聯詠、合庫金等16檔，其中，對台積電、聯發科砸下金額最高，分別為43.7億元、14.36億元。

如以張數來看，包括中信金、台積電、合庫金、第一金、永豐金、群創、富邦金、仁寶、華南金、華邦電、友達、台新金、新光金等獲外資買超6,187～17,675張不等，以中信金、台積電、合庫均逾萬張以上最多。

(工商 )