李雅婷錄高點綜合台《震震有詞》，探討主題「愛上錯的人，當心賠錢又賠命」，分享幾段坎坷感情，她曾被劈腿男呼巴掌、被騙200萬，甚至做傻事，最後遇到一生摯愛，對方卻因癌症離世從此天人永隔。

李雅婷早期在長壽劇有精湛演出，頗受觀眾喜愛，但在風光的演藝生涯背後，感情卻是一路坎坷，總是遇到錯的人。她分享第一任感情對象是巴西華僑，兩人曾論及婚嫁，但對方媽媽拿八字去合，算命老師說他們只有婚姻會好，但李雅婷不會講葡萄牙語、不能協助男方做生意、沒有幫夫運，而無法結婚，讓她每日以淚洗面。

李雅婷摯愛病逝。（和展影視提供）

3個月後男方打電話邀請李雅婷出席他的婚禮，讓她一度傻眼，沒想到再過3年男方又來電告知李雅婷，他因劈腿生子而離婚，要她把房子賣掉去找他。李雅婷說：「我當時有想要嫁給他，覺得他也劈腿過了，就是浪子回頭呀！」最後是許聖梅給她當頭棒喝，「他那麼多小孩，妳是要去當保姆嗎？」加上媽媽提醒她好馬不吃回頭草，才斷念。

但感情依舊不順，李雅婷無意間看到第二任男友的曖昧簡訊，對方推託是好友，她對男友說：「那我們打電話問候她呀！」竟突然被對方呼巴掌，讓她十分錯愕，但她說：「我覺得男生真的很愛那女生耶。」主持人謝震武聞言錯愕，「妳根本劃錯重點，要擔心的是那男生有暴力傾向！」兩任感情無疾而終，她在拍戲空檔認識第三任男友，卻被用計騙走200萬，還在李跟友人去屏東回來，整個人間蒸發。

「我去屏東前他給我上百顆安眠藥，要我幫他保管，但在我被他騙走200萬後，我太難過了而且死意堅決，就做了傻事。」朋友發現後送醫急救，腰部以下完全浮腫，醫生一度宣告要截肢，急救也讓她留下後遺症，2、3年間不良於行，「我35到37歲幾乎跛腳，右腳無法跨上左腳，心想我的演藝生涯就這樣結束了嗎？」幸好，她45歲時拍攝台語劇認識林鷹導演，兩人感情甜蜜，但他去年因胃癌過世天人永隔，讓她不禁痛哭失聲。

(中時 )