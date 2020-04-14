美路易斯安那州參議員、醫學博士比爾．卡西迪（Bill Cassidy）撰文表示，抗體檢測可能是平衡公眾健康和經濟增長的關鍵。他認為，新冠肺炎康復患者血液中的抗體很可能（但尚未證實）對新冠病毒免疫，在沒有相反證據的情況下，美國政府應假定抗體確有免疫效果，並憑此制定相應的計劃，讓有抗體的人群復工。

據《澎湃新聞》報導，卡西迪建議，美國疾控中心可以將個人的新冠病毒免疫狀態納入目前正在使用的免疫登記冊。「英國、德國和意大利領導人也在考慮簽發免疫證書。原理是一樣的：那些有抗體的人可以回到工作場所。」

卡西迪認為，由於出現重症的風險較低，年輕人很快就可以返工返校。年輕人獲得更多自由後，可能感染面臨嚴重併發症和死亡風險較高的老年人。因此，廣泛而頻繁的抗體檢測將幫助年輕人做出明智的決定。

報導指出，從其他疾病的經驗中瞭解到，年輕人的免疫力對「群體免疫」有很大的貢獻。他認為，如果年輕人能被允許復工，隨著時間的推移，他們將不可避免地獲得免疫力，這有助於保護更為脆弱的群體。

卡西迪曾在媒體採訪中多次提及進行新冠免疫登記以促進美國復工的建議，例如建立在線註冊表，記錄對新冠病毒具有免疫力的已治癒患者，以幫助美國人快速回到正常生活。

報導指出，英國與德國分別表示正在考慮向新冠肺炎康復患者頒發「免疫證書」，以此證明其對新冠病毒具有免疫力，從而免於活動限制。

美國國立衛生研究院過敏和傳染病研究所主任、頂級疾控專家安東尼．福奇(Anthony Fauci)接受媒體採訪時表示，以後美國人可能會攜帶證明其免疫或未感染新冠病毒的文件。未來一周左右的時間，將會進行大量的抗體檢測，使人們能夠發現他們是否對新冠病毒具有免疫反應。

約翰斯．霍普金斯大學相關網站14日數據顯示，美國新冠肺炎確診病例581679例，死亡病例23604例。

(中時電子報)