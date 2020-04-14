當新冠肺炎在武漢爆發時，大陸「抗煞專家」鍾南山的指引對疫情起了很大的幫助，不僅對當時防疫給出專業的建議，更穩定了慌亂的民心。今（14）鍾南山在參加活動時對自己的高聲量做出回應，表示「公信力來自於說實話」。

根據《澎湃新聞》報導，大陸國家健委高級專家組組長，中國工程院院士，同時也是大陸呼吸道疾病權威，人稱「抗SARS專家」的鍾南山14日參加「騰訊醫典」活動，為大家解答有關新冠肺炎疫情問題時被問到，「大家在疫情開始時，誰的話都不聽，就只聽鍾南山的」。到底鍾南山是怎麼維持這麼好的威望？

對此，鍾南山回應說「公信力來自於說實話」。他表示，每次說話時若都符合事實，就是實話，自然而然地民眾就會更相信你，之後的發言也更要注意。也就是說「你掌握了多少、認識了多少就講多少，不要做大膽的預測或沒有根據的評估，這是很重要的。」

鍾南山補充，特別在做一些知識科普時，要用更嚴肅的態度對待，千萬不能信口開河，這樣很容易造成誤導，這也是他最基本的出發點。

(中時電子報)