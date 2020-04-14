新冠肺炎疫情趨緩，提振了投資人的信心，台北時間晚間、美股週二開盤四大指數皆漲，道瓊指數早盤上漲超過 600 點；台股在國安基金信心喊話下，台積電帶頭進攻，台股站上1萬300點，亞股白天也全面走揚。

華南投顧董事長儲祥生表示，全球股市這波反彈，主要是歐、美政府救市接連出招、一波接一波，但目前最大的問題是，疫情還在燒，大型活動統統取消，全球9成的飛機停飛，旅遊、餐飲統統被打掛，緊接而來的中小企業倒閉潮，「誰有心情買手機？」，消費市場肯定慘澹；儲祥生警示，市場只要出現負面訊息反轉，「利空」將一個接著一個，投資人要居高思危。

值得留意的是，台積電法說會即將登場，美股重量級企業本周也陸續公布財報，訊息面多恐怕會有太多紛亂，分析師表示，台股短期進入震盪整理格局，勿過度樂觀，操作上要更謹慎小心。

金管會今公布台股交易人數狀況，今年第1季成交量在5億元以上的「大戶」有1216人，比去年第4季減少58人；不過，散戶不受新冠肺炎疫情影響，人數達283萬人，季增率達19％，顯示散戶危機入市。

今年台股首季大戶人數減少，證期局分析，疫情難免對股市造成信心面的衝擊，另外，今年第1季的工作天數也比起去年第4季少了8天。

(中時 )