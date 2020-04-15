長住美國30年、在台已無健保的60歲婦人（案393），如果今天她旅居的地點換成湖北，而非紐約，請問蔡政府還會擺出慈愛模樣歡迎入境，連行政院長都喊話國人不要太計較嗎？這種兩套標準，無疑正在把台灣人做出階級之分，兩岸間的仇恨，注定將有增無減。

不過在上月底，當武漢宣布即將解封前夕，蘇貞昌在被問到我方是否將解除滯留湖北的台胞註記，他說，為保護台胞、保護2300萬人，即便武漢解除封城，也得包機返台。基於禦敵從嚴立場，此舉若有助防疫，自是無可厚非。但，蘇貞昌說這話，到底是基於醫療專業，還是政治思維？答案恐是後者。

因為，所有自歐美返國的台灣人，既無須篩檢，也不必集中隔離；即便數據顯示確診者多以境外感染居多，甚至有從紐約返台的班機被爆出11人確診，蔡政府都是雲淡風輕，直到近日才在輿論壓力下勉為其難地實施全面篩檢。

如今，在前天被公布確診的婦人「案393」，與先生「案384」自1990年就長期旅居美國，她早在3月29日就出現咳嗽、有痰症狀，並在4月1日腹瀉，但與先生仍堅持在10日、11號分別入境台灣，經檢驗雙雙確診，害得機上12機組員與7名旅客必須居家隔離。

事後，當這名婦人被查出沒有健保，輿論轉而批判，蘇貞昌卻又緩頰說「這是人情之常，國人同胞就不要太計較。」令人不禁納悶，如果婦人是從大陸返台，那麼等著她的會是愛與包容，還是涉嫌隱匿疫情的鉅額罰單與刑責？

或許，蔡政府即便明知在大陸的台灣人也是自己人，但終究檔不住逢中必反的膝反射。只是，面對這種兩套標準，大陸台胞看在眼裏，內心會是如何不平？更甚者，當政府帶頭把人民依照「所在地方」進行差別待遇，這難道不是一種階級之分？潛移默化中，恐怕將催化出更多對大陸的莫名歧視，進而激化仇恨，讓兩岸關係在歷經這場疫情後，恐將出現比病毒更棘手的危機。

(中時 )