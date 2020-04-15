防疫零接觸，外送平台近2個月業績訂單多4成；foodpanda今宣布熊貓商城連鎖超商全家攜手合作，冷凍鮮食也能送；合作分三階段上線，首波雙北市先上線146間全家店舖，單間店舖一口氣上線近 200 個精選商品，涵蓋零食飲品及民生用品，更因應近期防疫減少外食風氣，特別增加 6 成的冷凍品項。

合作第二階段計畫於5 月初擴展至全台 500 間全家店舖，遍及台中、高雄等 19 縣市，預計 6 月前合作店舖將突破 1000 家，屆時全台9成縣市都可於 foodpanda 平台選購全家多元的精選商品。

foodpanda 董事總經理方俊強表示，熊貓商城透過合作夥伴的優質商品和我們成熟的外送效率成功為消費者建立更輕鬆的生活方式，為了加速讓全台消費者都能享受即時外送服務的便利，看準的是便利商店擁有據點密集、商品多元及營業時間長等特性，攜手全家拓展全台版圖，本次合作預期將創造良好的市場迴響。

(中時 )