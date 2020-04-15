張男遭輾腦漿四溢身亡。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

追撞的計程車車頭嚴重毀損。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

24歲張姓男子14日清晨4點多，開著銀色轎車行經國道3號南下154公里處，先失控自撞中央分隔島後，翻滾100多公尺，打橫停在內、中線道上，不料因天色昏暗，事故車一連被2輛自小客車、1輛計程車撞擊，張男遭輾爆頭慘死，全案移送地檢署偵辦。

家住彰化的張姓男子開著租賃的銀色轎車到台北找朋友，14日清晨4點多開車回家，行經國道3號南下154公里靠近苑裡交流道路段，不明原因失控自撞中央分隔島，翻滾百餘尺後橫停在內、中線車道，事故現場無路燈，因能見度差被後方車輛連環撞，他倒在路面腦漿外露死亡。

肇事的50歲姚姓男子表示，當時他行駛於內線車道，看到張男的事故車時，閃避不及直接從左側擦撞，車子爆胎向前滑行，車內的妻子目睹後趕緊報警，並打了爆閃燈向後警示，由於現場太昏暗，他們沒看到有人站在車外，過了5到10分鐘後，後方計程車高速撞上銀色事故車。

張男的銀色事故車被撞得支離破碎，右側2顆輪胎脫離，計程車的車頭也嚴重毀損，現場一片狼藉，52歲的許姓女司機因右膝被卡在變形車體無法脫困，面露驚恐倒在車內，嘴角滲血，幸好意識清楚，消防人員到場將她拉出，緊急送醫急救，生命徵象穩定。

國道警方原以為張男是被計程車輾斃，但在上午9點多，1名陳姓男子主動抵達後龍分隊，坦承自己駕駛的休旅車，曾先撞到張姓死者打橫的轎車車頭，第一時間他擔心若突然停在車道上會被撞，所以先開下大甲交流道，隨後循大甲分隊指示，回到後龍分隊備案。

警方調查肇事的陳男、姚男、許女均無酒駕，張姓死者待抽血檢驗結果出爐；由於警方將陳男的休旅車吊起後，發現左側底盤有大面積疑似血跡，懷疑陳男駕駛的休旅車才是第1輛輾壓死者的車，將比對肇事車輛的行車記錄器還原真相，全案訊後移送地檢署偵辦。

另外，車禍發生時，1名拖吊車司機曾表示，第一時間有聽到無線電喊有男子站在銀色轎車旁，但警方查看其他車輛的行車記錄器，無法確認張男是自撞被拋飛到車道後才遭輾壓，還是被其他車輛撞飛，仍待檢警相驗調查釐清事故原因及責任，休旅車是否涉及肇逃也有待檢方認定。

(中時 )