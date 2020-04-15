娛樂8點半》挺過阿帕契臭名 李蒨蓉認了尪非富商

41歲女星李蒨蓉2015年因「阿帕契事件」名聲慘跌，工作全無，後因宗教和自我和解。最近她推出新書，自曝當年奉子成婚，被塑造成風光嫁豪門，也鬆口老公非富商，提親時媽媽要求聘金，她氣到把存款全提出給媽媽，「兩袖清風」把自己嫁出去。

不愛穿內衣的辣VJ 說話作風大膽直接

李蒨蓉以音樂台VJ身分出道，外型甜美亮麗的她作風大膽直接，曾暗指王力宏疑似同志，也多次傳出大頭症，製作人一度揚言封殺她，20歲時受訪時甚至分享「已經不是處女了！」，引發不少話題。2015年她接受周刊專訪，笑說曾有討厭她的人罵「簡直是個婊子」，但李蒨蓉沒生氣，反而笑笑認為至少給人感覺那是有個性的人。

19年前李蒨蓉錄影時，曾脫口說她最討厭明明是同志卻不承認，還用外表騙女生的男藝人，她接著暗示所說的人長相帥、在國外唸過書、廣告很多，一旁的吳宗憲亂點名王力宏，李蒨蓉沒承認沒否認，僅說：「你說他像GAY？」隔天便被大作文章，指她幫王力宏出櫃，後來她受訪澄清，當下心裡想的是國外的藝人，所以才反問吳宗憲，事後也向王力宏道歉，強調性向是每個人自己的事，「沒權利去替別人表達意見」。

李蒨蓉坦言過去崇尚物質享受。（圖／中時資料照片）

近年韓星雪莉、華沙都曾透露不喜歡穿內衣，但早在幾十年前，李蒨蓉受訪時就曾表態不喜歡穿內衣，覺得激凸沒什麼，更承認有過性經驗，言論作風前衛，而這樣敢言敢說的性格，也導致她當年被爆阿帕契事件後，一句「有這麼嚴重嗎？」被社會輿論狂批不知悔改。

阿帕契的教訓 一堂價值上億元的成長課

李蒨蓉在新書《美麗心覺醒：一堂價值上億元的生命成長課，一份天上掉下來的無價贈禮》透露，自己從小就叛逆愛美，小時候因轉學過程中被老師公開羞辱，使李蒨蓉從小為自保總把自己當刺蝟，結婚生子後為撕掉黃臉婆標籤，接下時尚雜誌拍性感封面，只為證明自己美貌依舊。

李蒨蓉過去曾和胡瓜合作。（圖／中時資料照片）

過去李蒨蓉曾和胡瓜合作節目《世界非常奇妙》多年，書中提到曾在節目惹火一位合作的主持大哥，只因不想當花瓶，想證明自己有內容、力求表現，除了被指定念出國家資訊外，她笑稱自己當年「不知哪根筋不對」，竟去搶了大哥的光彩，卡他的位，最後被對方反嗆：「好啊！都給妳唸啊」，導致後來節目氣氛「微妙」尷尬。

李蒨蓉自首，這樣的叛逆個性成為她當年阿帕契事件的引爆點，第一時間她不懂道歉滅火，還理所當然回問：「有這麼嚴重嗎？」引來排山倒海的負評，讓她陷入人生最低潮，幸好後來依藉宗教才覺醒，懂得跟自己和解並學會改正，她寫下：「這門價值23億元的課，反而讓我看清了這一切」。

回首過去，李蒨蓉坦言每每登上媒體，總在乎自己被拍的美不美，過去她也曾被媒體修理，但阿帕契事件是她被重摔時間最長的一次，歷經教訓後就不在乎要怎麼做才能被媒體高舉，也讓她有勇氣鬆口分享人生的真實陰暗面。

李蒨蓉鬆口過去被媒體塑造嫁入豪門非事實。（圖／中時資料照片）

夜店認識老公 非富商提親被媽媽刁難

2004年李蒨蓉和李德立結婚，至今育有兩子，李蒨蓉在書裡透露，自己是在夜店和老公相遇，她形容認定老公的主因是自己的自卑感，兩人家分別住在國父紀念館的前後門，卻代表了兩家人的層級，後來她意外懷孕，老公提親時被媽媽刁難要拿什麼娶她女兒，李蒨蓉當時氣炸，回嗆媽媽說：「妳要贖金是嗎？我把存款通通給妳」。

李蒨蓉說，當時媒體都報她成了貴婦，其實老公的經濟狀況並不富裕，她自己更是在存款見底的狀況下離開原生家庭，「死要面子的我，即使老公根本沒有錢，我嫁過去的時候自己更是窮，這些都是背後不為人知的祕密」。

歷經一場風波後，李蒨蓉更喜歡現在的自己。（圖／中時資料照片）

後來李蒨蓉因阿帕契案官司纏身，她承認「連打官司的錢都要靠變賣名牌包來支付」，但她聽說自己的教會需要建教堂募款，她雖拮据也想出一份力，便靈機一動變賣了名牌手環，等拿到現金轉存到ATM時，李蒨蓉心中滿滿的激動，覺得自己體現了聖經中投小錢的寡婦，成為她生命中的重要蛻變，不再成為名牌的奴隸。

娛樂8點半》挺過阿帕契臭名 李蒨蓉認了尪非富商

(中時電子報)