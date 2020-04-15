怎麼一梳頭，梳子上滿是頭髮，白淨的磁磚上總是有許多髮絲，洗頭時也發現排水口被一堆頭髮堵住，頭髮每天拼命掉，真的好苦惱，該怎麼辦呢？

有愈來愈多的現代人為頭髮稀少所惱，而且掉髮危機還年輕化到連17、18歲的高中生也怕掉髮。屏東基督教醫院營養師劉純君表示，掉髮雖然大多取決於遺傳跟年齡，但是現代愛美女性過度節食、營養失衡，而熬夜、壓力、失眠及營養失調的產婦，也可能在產後餵奶時大量掉髮。

劉純君說，維生素B群，如生物素H、泛酸B5等，以及鐵、銅、鋅等，是毛髮生長不可缺少的微量元素，若頭髮營養不良，不但很難長出來，也會導致嚴重掉髮；而快速不當的嚴格節食，就容易導致蛋白質與微量元素攝取不足，使頭髮營養不良。

若想使頭髮健康生長、預防斷裂、維持韌性與強度，劉純君建議，可多攝食高品質的蛋白質，如肉、魚、雞蛋、豆腐、牛奶等；而抗氧化劑中的維生素E、β-胡蘿蔔素等必需脂肪酸，可保持頭髮強壯。

想要不易一梳就掉髮，則要多攝食小麥胚芽、亞麻仁油、魚油、南瓜籽、芝麻、核果類。而洗髮精廣告中常說的維生素B5(泛酸)，可協助其他維生素吸收利用，幫助脂肪、蛋白質及糖類的能量轉換，要適量攝食肉類、內臟類、啤酒酵母、未精製穀物、深綠色蔬菜、蛋黃，因為這些食物中含有能幫助脂肪和蛋白質代謝，是預防脫髮的生物素。

另外，全穀類、深綠色蔬菜、海鮮、牡蠣、蛋黃、小麥胚芽含有微量元素鋅，紅肉、豬血、肝臟、蛤蜊含有鐵，而內臟類、海鮮、貝類、花生、豆類則含有銅，造血的營養素如蛋白質、維生素B12、B6、葉酸、維生素C、鐵、銅、鋅等，都可以幫助造血，一旦血量足夠了，頭髮自然能獲得充足的營養。

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(中時電子報)