新冠肺炎疫情已經重擊手機業，傳出iPhone為了拯救銷售量，在大陸降價促銷，此外，陸媒指出，蘋果和華為更祭出上門換機的服務。

第一財經報導，疫情對於零售實體店面的影響恐怕很難在短期內恢復，智慧手機廠商只好採取更激進的銷售策略。例如，蘋果和華為已經攜手電商，開啟了「快速送達」和「上門換機」的服務。

蘋果上個月在京東的官方店推出上門換機服務，產品包含iPhone手機、最新的iPad Pro以及Macbook Air等，以前這些以舊換新的服務只能到蘋果專賣店辦理。

而美團也和華為合作，在北京、上海、無錫配送手機，消費者可以在美團app下單，美團承諾半小時內將手機送到消費者手中。據了解，vivo也有相關的配送計畫。

疫情對於智慧手機市場衝擊巨大！根據IDC今年2月一份預測報告指出，大陸第一季智慧型手機出貨量可能大減30%；研究機構Canalys則認為，今年第一季大陸智慧手機出貨量恐年減50%。

此外，iPhone在各大電商更祭出降價優惠，高階iPhone 11 Pro Max降幅高達1600元人民幣（將近新台幣7000元），蘇寧和國美等電商也出現同樣的降幅，惟蘋果官網並未出現降價。

(中時電子報)