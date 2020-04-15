情人分手理由千奇百怪，但是被「亡父附身」開口請離開，還是讓人覺得扯！一名女網友分享她「被分手」的過程，直呼是「史上最扯分手沒有之一」，眾網友看完也驚呼：整個毛起來，原po記得去收驚！

原PO發文表示，與男友交往兩年，在外工作租房同居，個性蠻互補，唯一缺點是男友母親不喜歡她。可能因為爸媽離婚各自組新家庭，卻都沒帶走原PO，讓她由姑姑一家養大，男友母親似乎覺得她「有缺陷」。

而男友父親幾年前好像因心臟方面的問題離開，男友非常孝順母親，孝順到原PO覺得他是「媽寶」。

某日兩人躺在床上聊天，男友突然翻白眼、抽蓄，原PO嚇到準備叫救護車時，男友突然鎮定下來，抬頭用一個很陰暗的表情看著原PO，接著緩緩開口：「我們家不喜歡妳，請你離開，不要在我兒子旁邊」。

男友講完就突然倒下去，約過了5分鐘慢慢起來，問原PO發生什麼事。聽完後男友沈思3分鐘表示，大概真的是他爸顯靈，原來他爸也不喜歡原PO，為了不要再驚擾到他爸，就分手吧。

原PO表示這個理由真的太屌了，「屌到我都不知道我該哭還是該笑」，根本分辨不出來是真附身還是假附身。

眾多網友看到這個故事也傻眼，紛紛留言：「看完後一整個毛起來 原po記得去收驚」、「夭壽我以為點到靈異板」、「被家長討厭真的無解，媽寶就是媽寶，他只會是個豬隊友，建議放生對原po比較好」、「2020第一扯分手」、「這手法拙劣到讓人笑死。把人當笨蛋耍啊？趕快離開吧」。

更多人說：「真的會演，我快笑死了」、「好厲害 影帝ㄟ」、「笑尬黑龜就分了吧，以為在看戲說台灣」、「現在分手招式進化到鬼神去了…一巴掌的五雷印賽下去讓祂退靈」。

(中時電子報)