梅根與夫婿哈利

薩塞克斯公爵夫人梅根從不掩飾，她反對血腥的狩獵活動。國際知名保育人士珍古德（Jane Goodall）說，由於梅根不喜歡這項運動，哈利可能會放棄狩獵。

據《衛報》（The Guardian）14日報導，現年86歲的珍古德是梅根夫婦的忘年之交，也曾到他們浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）的家中作客。她透露，哈利和哥哥威廉都熱愛大自然，只是他們會狩獵。不過，她認為，由於太座梅根，哈利狩獵的日子可能已經結束。

此外，她認為，梅根夫婦遷居北美，對哈利來說，可能有點富挑戰性。珍古德說，至今她仍和他們夫妻保持聯繫，但不知哈利將如何規劃未來的事業。但她認為，他仍會支持保育工作。

為了梅根擔任客座編輯的英國《時尚》（Vogue）雜誌特輯，哈利曾專訪珍古德，後來兩人一直保持良好的關係。而珍古德還透露，其實早在夫妻倆拋出震撼彈，公開宣布要淡出英國王室前好幾個月，哈利就曾「暗示」，他想脫離王室。

珍古德說，當專訪快結束時，梅根抱著寶貝兒子亞契走過來聽。當時她抱了睡眼惺忪的小寶貝，還逗他擺出女王揮手的姿態，並說「我想他得學會這個」，可是哈利卻回答，「不，他不會那樣成長」。

(中時電子報)