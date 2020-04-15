美國總統川普近期屢次批評世界衛生組織（WHO）過度以大陸為中心，並揚言將在本周宣布中斷美對WHO資助。而據《華爾街日報》指出，為了遏止大陸近年在國際組織影響力遽增，川普政府正計畫以美國在各國際組織的120億美元經費為籌碼，要換取在這些組織內安排更多美方人員，且此一計畫早構想已久。

報導引述部分現任和前任官員披露的說法，指出這項計畫其實已在川普政府內部討論許久，只因限於國務院內人士更迭而延宕，但此時正值華府內部認為政府WHO處理疫情偏袒大陸，促使川普團隊重提此一構想。報導引用美國務院2018年提交給國會的報告，指出WHO裡僅有大約3%的工作職務是由美國人擔任。

報導指出，川普政府內部對於大陸在國際影響力已超越美國的現況，早有改變的共識。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，白宮估計聯合國內部的15個機構中，其中至少有5個國際機構受到大陸直接或代理掌控。

不過報導也分析指出，川普在本周末對WHO的決定，不太可能馬上將安排美方人馬與金援WHO兩碼事掛勾，不過在中斷美對WHO金援上，白宮管理及預算局指出有數個選項可讓川普不經國會批准即可扣下援助WHO經費，例如下令要求美國各機關資助款重新用於其他相關計畫，類似去年非法移民爭議期間，川普將援助薩爾瓦多、宏都拉斯及瓜地馬拉的數億美元變更用途，迫使這些國家配合川普打擊非法移民政策。

不過，雖然川普聲稱美國一年對WHO資助將近4億至5億美元，但據英國《衛報》指出，這些費用是年度強制會費加上捐獻加總，但實際上川普政府目前積欠會費2億美元，捐獻也多指定特殊用途；而在疫情爆發以來，大陸、英國、歐盟以及日本皆有捐助2千萬美元以上，而美國捐不到1500萬美元。

(中時電子報)