韓國變態N號房性虐多名少女案又有最新發展！被逮捕主嫌之一的「博士」趙主彬，曾被媒體曝光一段與會員的對話截圖，對話中至少有10位女星的名字被提起。日前韓國警方更從趙主彬手機中搜出2位女星的照片，照片中2人比著博士房一貫要求受害者比出的「特殊手勢」，警方近日將會以受害者身分傳喚2人。

據悉，趙主彬近日接受警方偵訊時，聲稱受害者中有知名女演員與女團出身的女歌手。然而警方在搜索他手機時，還真的搜出了人氣女團出身的A某與女演員B某，照片中2人更比出受害者特有手勢「伸出左手大拇指及小拇指」，因此警方近期將傳喚這2位女星調查其受害情況。

另外，韓媒還披露了趙主彬共犯之一的崔某，曾在去年3月至6月間在首爾松坡區某居民中心工作，並藉此非法查詢了200多名個人資料，還把其中17人的個資洩漏給趙主彬，包括正在活動中的知名女團成員也在洩漏名單內。

首爾松坡區政府日前更在官方網站上公告了去年1月至6月「個人資料洩露」的市民名單，且名單中除了公開洩漏時間外，還有部分姓名、出身年份、所在地與性別等各資，因此遭網友批評在政府公告的名單中，這些市民極可能就有N號房的受害者！

韓國N號房主嫌之一的「博士」趙主彬，涉嫌在社群軟體Telegram上建立多個聊天室，將對女性進行性威脅得來的資料、相片、影片等發布在聊天室中，甚至直播。據悉，年僅25歲的趙主彬在普通大學生的外表下，藏著變態心理，涉嫌恐嚇誘導74名受害女性拍攝性剝削影片，其中包括16名未成年人，最年輕的受害者年僅11歲。

(中時電子報)