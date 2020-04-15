台灣捐贈口罩做口罩外交，運送防疫物資竟引爆華航改名爭議，綠委提議華航改名，交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌都支持還先後「讚聲」。政府於抗疫之際，竟忙著吵華航改名，到底是在演哪一齣？對此，前民進黨立委沈富雄在節目上直言，蘇貞昌與交通部長林佳龍都只是在拖延時間，改名陳水扁執政時期都吵過了，他還諷刺政府，「你如果有本事把梅花拿下來，把國旗放上去，就成功了」。

台灣捐贈口罩援外，卻因中華航空機身印有公司英文名「China Airlines」，遭指恐被誤會是大陸捐助，使得華航應否改名的問題又被重提。對此，行政院長蘇貞與總統府都回應，機身可先增台灣標誌、改名則再討論。 華航董事長謝世謙則回應，會遵照辦理。

前立法委員沈富雄在節目《ETtoday雲端最前線》上表示，陳水扁執政時期就曾提議改名，但牽扯航權、商標等問題，而後不了了之。沈富雄直言，現在年輕一輩不太了解這些歷史，當局應該要老實一點。沈富雄接著說他有一個比較簡單的建議要說給政府參考，「把國旗放回去，把梅花拿下來」，沈富雄說看看這點做得到做不到，他酸政府說「我保證你連這一點都做不到」。主持人一聽，馬上就說大陸就是不給我們背國旗過去吧？這樣還能飛兩岸？

沈富雄回應說，當年會換成梅花就是有國際的壓力，他再對政府喊話：「你如果有本事把梅花拿下來，把國旗放上去，就成功了」，沈富雄比大拇指說：「會說就成功了是因為，大家就會知道這是一中兩國，因為不是紅的五星旗，然後變成叫China Air卻又是這個國旗」，如此一來，沈富雄故作正經地酸說：「你這個往台獨的路，就跨了一大步了嘛」，他大喊：「把國旗放回去，有種就把國旗放回去，這太簡單了嘛。」

(中時電子報)