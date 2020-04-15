新北市新店區安康路某家具工廠14日晚間10時許突然起火燃燒，火勢燃燒相當猛烈，消防局獲報派遣2大隊1中隊12分隊前往搶救，火勢於半小時內控制，火勢波滅後，開始入屋搜索，15日凌晨在二樓坍塌到一樓的床墊上，發現一具焦屍，目前身分無法辨認。

據工廠員工指出，尚有1員工失去聯絡，而消防員持續搜索中。在原本2樓的臥室，樓板坍塌到1樓位置的彈簧床上發現一具焦屍，是否為失聯的員工，目前還有待釐清。

新北新店家具工廠大火 發現1焦屍（讀者提供/吳家詮傳真）

據悉，該家具工廠為鐵皮屋建築，面積約700坪。工廠員工向警消表示，2樓尚有1名年約40多歲男員工失聯，目前聯絡不上，消防目前已經火勢控制，待火勢撲滅後會進一步搜索救援。詳細起火原因待進一步釐清。

消防局說，新店區安康路二段3號之2(巴洛克傢俱工廠)及3號之8（聲長辦公家具），燃燒2棟鐵皮工廠，今天（15日）0時28分火勢撲滅，燃燒面積約500坪。

(中時電子報)