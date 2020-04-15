唐儷推出台語新專輯《錯愛的人》，出自八大電視台《亞洲新人歌唱大賽》冠軍，擁好歌喉。不過她在6年前與前輩NONO創立艋舺雞排，而後又自己獨資開設東湖分店，近來因新冠肺炎肆虐，不只她的活動、商演都紛紛宣告延期，雞排店業績驟掉5成，「看到營業額時，讓我當場差點暈倒。」並表示隨後與外送平台合作，才讓業績谷底反彈。

她分享生意忙不過來時，也經常親自外送，經常提著雞排送至顧客手中，碰到不少粉絲很驚喜的寒暄：「妳親自出馬了！」而不僅讓行銷多元化，唐儷腦筋動得快，將原本上午沒營業的雞排店轉租給早餐店，增加使用效益，下午再變身回雞排店，唐儷則笑說店租、水電還是要繳，只有增加開源，才能撐過這段艱困期間，「度小月不重要，頭腦要轉得快才是王道。」在精神上，她攝影師老公為最強甜蜜後盾，2人育有7歲的兒子，她直呼：「兒子為我的幸運星。」

(中時 )