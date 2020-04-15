據大陸天眼查數據顯示，截至4月13日，從2月以來全大陸超過2.8萬家企業的企業經營範圍，紛紛新增醫療物資等相關業務。

舉例來說，據中證網引述大陸中石化公司的官方微博14日指出，由於少年兒童口罩缺乏現狀，為全力做好開學前防疫物資保障，公司協同合作生產企業組建兒童口罩生產線，加快供應市場。目前少年兒童口罩日產銷量達30萬片。

(旺報 )