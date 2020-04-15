如今，被禁足五年的「獵豹」出閘，讓外界充滿想像與期待。

本刊調查，辜仲瑩其實早有準備，去年中，開發金更新董事成員名單，除了熟悉的張家祝、郭瑜玲、楊文鈞與獨立董事杜紫軍外，備受注意的就是原本代表辜仲瑩的「景匯投資」代表人魏寶生，更換為辜仲瑩昔日的愛將王貞海。

辜仲瑩重新整頓開發金人事之際，還重用了四大女將，其中兩名是業界耳熟能詳的女戰將邱德馨、南怡君，此雙姝由於當年跟著辜仲瑩併購金鼎證券而吃上官司，期間一度神隱。

邱德馨被判刑後，退居到開發金的文創基金及創新加速基金擔任董事長。「單身的邱德馨，在職場上很拚，喝起酒來也很海派，人挺好相處的。」一名和邱德馨共事過的開發金相關人員私下描述。

不過，也有人透露和邱德馨共事有點為難，原因是「男生都被比下去了，壓力很大」，「她（邱德馨）就是把很多時間花在工作上，替老闆把錢盯得很緊，辜二少（辜仲瑩）才會如此重用她，與她一起打仗的團隊，一定要有這股拚勁。」

南怡君曾任開發金法務長，個性較為內斂，頗受團隊內部的尊敬。（圖／報系資料庫）

南怡君則是深受辜仲瑩器重的法律人，出身知名的「理律法律事務所」，她原本是是開發金法務長，遭判刑後轉任中華開發資本執行副總。儘管如此，邱德馨和南怡君兩人仍然位居高位，深受辜仲瑩信賴，合力操盤新創私募投資。

目前邱德馨擔任「開發創新管理顧問」和「中華開發創業投資」董事長；南怡君是中華開發資本董事、執行副總。辜仲瑩的第三位女將是郭瑜玲，她接下中壽董事長，與總經理黃淑芬並肩作戰。

今年二月，開發金總經理王銘陽申請退休後，由老將許道義暫代。不過，去年六月開發金董事會更新的名單中，許道義已遭剔除，接棒者是鮮為人知的新面孔，也是辜仲瑩這波人事大整頓的「新嬌點」－－女律師余珊蓉。（待續）

郭瑜玲（左）接任中壽董事長，與任職一年多、在新契約保費收入頗有斬獲的總經理黃淑芬（右）並肩作戰。

昔日辜濂松、辜仲諒及辜仲瑩父子同台的畫面，如今已無法再現。辜濂松(右三)、辜仲瑩(右一)、辜仲諒(右四)。（圖／楊彩成攝）

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(中時電子報)