曾是「中銀律師事務所」合夥律師的余珊蓉，和辜仲瑩一樣喜歡滑雪，而且堪稱學霸級人物，不僅拿到政大英語系與法律系雙學士學位，還是台大與政大雙碩士，擁有十六年律師執業資歷。
「她（余珊蓉）在法界相當知名，集美麗與智慧於一身，這幾年經營法律事務所捷報連連，業務蒸蒸日上，更讓幾家排名前幾大的事務所感到威脅，多次想要重金挖角、化敵為友，卻通通鎩羽而歸。」一位法界人士說。
二○○四年執業後，余珊蓉在「元大金控」服務時，就是負責併購「寶來證券」一案，此外，她還參與美國記憶體晶片大廠「美光」收購「奇夢達」案。
或許熟稔上市櫃公司企業併購案，就是余珊蓉受邀進入開發金團隊的主因之一。而如今法界業內對余珊蓉的描述，多了「辜二少人馬」、「紅粉知己」等形容詞。
在過去受訪中，余珊蓉提到：「（我有）不畏他人眼光，堅持活出自我能量及勇氣的個性。」
當時，她以一身黑色優雅裝扮亮相，搭配義大利時尚配件品牌「H.DUE.O」千鳥格紋公事包，展現黑白哲學，並提到自己最欣賞的女性是德國總理梅克爾（Angela Merkel），以及集優雅、浪漫、智慧於一身的時尚品牌創辦人香奈兒（Coco Chanel）。
據悉，辜仲瑩自從吃上官司後，時常根據新聞事件與熟稔的律師友人，研討案情作攻防戰，開發金內部也更加重視擁有法律背景資歷的人才，余珊蓉因此獲邀加入董事會。
對此，余珊蓉接受本刊記者採訪時坦言，自己看待事情非常嚴格，而有話直說的個性總被友人暱稱為「小辣椒」，「我本來就與開發金有業務往來，十分熟悉金控運作，也認同辜先生『黑白分明』的為人與開發金行事嚴謹的風格，才決定轉換跑道。」（待續）
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(中時電子報)
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