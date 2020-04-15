曾是「中銀律師事務所」合夥律師的余珊蓉，和辜仲瑩一樣喜歡滑雪，而且堪稱學霸級人物，不僅拿到政大英語系與法律系雙學士學位，還是台大與政大雙碩士，擁有十六年律師執業資歷。

「她（余珊蓉）在法界相當知名，集美麗與智慧於一身，這幾年經營法律事務所捷報連連，業務蒸蒸日上，更讓幾家排名前幾大的事務所感到威脅，多次想要重金挖角、化敵為友，卻通通鎩羽而歸。」一位法界人士說。

二○○四年執業後，余珊蓉在「元大金控」服務時，就是負責併購「寶來證券」一案，此外，她還參與美國記憶體晶片大廠「美光」收購「奇夢達」案。

或許熟稔上市櫃公司企業併購案，就是余珊蓉受邀進入開發金團隊的主因之一。而如今法界業內對余珊蓉的描述，多了「辜二少人馬」、「紅粉知己」等形容詞。

在過去受訪中，余珊蓉提到：「（我有）不畏他人眼光，堅持活出自我能量及勇氣的個性。」

當時，她以一身黑色優雅裝扮亮相，搭配義大利時尚配件品牌「H.DUE.O」千鳥格紋公事包，展現黑白哲學，並提到自己最欣賞的女性是德國總理梅克爾（Angela Merkel），以及集優雅、浪漫、智慧於一身的時尚品牌創辦人香奈兒（Coco Chanel）。

辜仲瑩在2019年10月重掌中華開發資本董事長，被各界解讀為正式回歸金融界。（圖／開發金提供）

據悉，辜仲瑩自從吃上官司後，時常根據新聞事件與熟稔的律師友人，研討案情作攻防戰，開發金內部也更加重視擁有法律背景資歷的人才，余珊蓉因此獲邀加入董事會。

對此，余珊蓉接受本刊記者採訪時坦言，自己看待事情非常嚴格，而有話直說的個性總被友人暱稱為「小辣椒」，「我本來就與開發金有業務往來，十分熟悉金控運作，也認同辜先生『黑白分明』的為人與開發金行事嚴謹的風格，才決定轉換跑道。」（待續）

開發金2013年標下「台北學苑」地上權，並在2017年2月動土興建總部，預計於今年第4季正式啟用。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

昔日辜濂松、辜仲諒及辜仲瑩父子同台的畫面，如今已無法再現。辜濂松(右三)、辜仲瑩(右一)、辜仲諒(右四)。（圖／楊彩成攝）

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(中時電子報)