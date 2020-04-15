面對辜仲瑩一連串密集的高階人事異動，一名有三十多年保險資歷的主管笑嘆：「明眼人都看得出來！只是王銘陽走得有些無辜。」

他隨即憶起王銘陽的威風說：「二○○三年，辜仲瑩請來王銘陽主掌中壽，王銘陽擅長債券投資，讓中壽避開金融海嘯的股災風暴，煥然一新，股價倍增，至今仍是一段令人津津樂道的戰績。」

保險界有一說，一年前壽險界「四王一后」（富邦、新光、南山、中壽、台壽）欲遊說金管會主委顧立雄開放「死利差」的準備金，此一重大保險議題獨缺國泰，驚動國泰金董事長蔡宏圖，直接打電話給富邦金蔡明忠兄弟，王銘陽扯進其中，恐因此被同業在辜仲瑩面前告狀而「變黑」。

此外，「以王銘陽講求績效的特質，應該會安排開發金按照時程增資，完成中壽六五％股權併購。

可能跟辜二少對怎麼拿出資金的問題，雙方產生歧見。」一位金融業者觀察分析，「主副將長期意見不合的話，也是很難繼續共事下去。」

金管會主委顧立雄對保險界「四王一后」希望動用「死利差」的準備金的建議，明確表示無法同意。

該名金融業者說，儘管中壽二○一八年獲利不好看，落到公告無法發放股利的窘境，但去年獲利成長不少，開發金也宣布發放二○一九年盈收配息○．六元，成功扳回一城。「王銘陽的個性耿直，呼風喚雨，人稱最有實權的金控總經理，黯然退出的下場，讓人看了揪心不捨。」

日前，王銘陽一身羽絨衣帥氣輕裝，現身東吳大學城區部「鑄秋大樓」一間教室，和二、三十名EMBA高階經營碩士在職專班學生分享「金融機構的風險與管理策略」實務經驗，課堂中不時傳來笑語聲。

從開發金退休的王銘陽，與當年的辜仲瑩一樣，也到東吳大學授課。（圖／李蕙璇攝）

下課後，本刊記者向前提問，堅持裸退的王銘陽，不願再提起開發金，一派淡然地離去。

當年辜仲瑩遭解職，也曾現身東吳大學企研所，和學子大談企業併購理論與實務，如今和王銘陽二人一前一後，在業界與校園之間轉身換位。領著娘子軍重掌大權的辜仲瑩，除了得在二年二個月內完成中壽併購案，還要為八元多的開發金股價拚一拚，獵豹能否擒下獵物，外界都坐板凳等著看。（全文完）

辜仲瑩卸下開發金總經理一職後，曾至東吳大學企管所教書。（圖／何淑娟攝）

昔日辜濂松、辜仲諒及辜仲瑩父子同台的畫面，如今已無法再現。辜濂松(右三)、辜仲瑩(右一)、辜仲諒(右四)。（圖／楊彩成攝）

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(中時電子報)