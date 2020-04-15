新冠肺炎蔓延全球，娛樂事業幾近停擺，「夜店之子」柯震東的精采夜生活仍不受影響。自爆單身已久的他，4月初被本刊直擊深夜在自家夜店「Asylum」開趴，有多名辣妹名模相陪說笑，綜藝咖大飛、徐凱希等人也在場同歡，但眾人似乎不擔心群聚感染的危險，幾乎都沒戴口罩，也沒保持疫情指揮中心建議的1公尺安全距離。

4月1日深夜11點半，本刊記者目擊，由柯震東爸爸柯耀宗開設的酒吧「Asylum」，不受新冠肺炎疫情影響，人潮絡繹不絕，姚蜜、陳敬宣和「台灣超模」吳宜樺等人先後前往。到了隔日凌晨12點，客人陸續離場；凌晨2點半左右，一名喝醉的男子被眾人扛了出來，戴著粉紅色帽子的柯震東也在其中，出力協助醉男上車，眼看大夥情緒高昂，擔心擾鄰的他，還比手勢提醒大夥降低音量。

直到半夜3點半，送走醉男之後，人群逐漸散去，此時柯震東帶著兩男五女一起回家，其中包含綜藝咖大飛和徐凱希，而這些友人的背景，與柯震東以往多是名媛、小開的交友圈有所不同。

「Asylum」已經開業近3年，本刊記者估算，當晚進出約40人，在各行各業皆因疫情而不景氣的時期，這樣的來客數相當驚人。4月4日，柯震東被爆料和去年傳出分手、小他八歲的「亮宇纖維」千金陳亮君並肩用餐，頭上戴的正是同一頂粉紅色帽。消息傳出後，網友紛紛猜測兩人是否舊情復燃，但隔日柯震東現身IG，面對粉絲問他：「有女友嗎？」他在限時動態回答「沒有……快習慣沒女友了」，透露自己的感情狀態。

近期曝光率很高的姚蜜（右）和陳敬宣（左），在「Asylum」門口聊天。（圖／本刊攝影組）

壓低帽簷的吳宜樺，正準備離開夜店。（圖／本刊攝影組）

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柯震東的爸爸柯耀宗，與兒子的朋友們交際一番後步出店家。（圖／本刊攝影組）

從未在媒體鏡頭前與柯震東同框的大飛，當晚也現身與眾人同樂。（圖／本刊攝影組）

徐凱希與露出性感小蠻腰的友人聊天，氣氛相當熱絡。（圖／本刊攝影組）

最近經常戴著粉紅色帽子的柯震東，熱情送客到門口。（圖／本刊攝影組）

柯震東與眾人合力將喝醉的友人抬上車後，準備到下一攤尋樂。（圖／本刊攝影組）

(中時電子報)