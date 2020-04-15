新冠肺炎蔓延全球，娛樂事業幾近停擺，「夜店之子」柯震東的精采夜生活仍不受影響。自爆單身已久的他，4月初被本刊直擊深夜在自家夜店「Asylum」開趴，有多名辣妹名模相陪說笑，綜藝咖大飛、徐凱希等人也在場同歡，但眾人似乎不擔心群聚感染的危險，幾乎都沒戴口罩，也沒保持疫情指揮中心建議的1公尺安全距離，不過雖然玩樂，他在去年也有許多工作。

沒了愛情的柯震東，似乎更專注在事業上，去年演出包括台劇《乩身》，以及和林哲熹合作、以同志題材為背景的電影《尋找Money Boys》。此外，今年他與九把刀再度合作的電影《壽司店傳奇》（暫名），則是與二位「億萬票房女星」王淨和宋芸樺同台，該片已於二月殺青。

回到2月11日晚間八點，電影《壽司店傳奇》的演員及工作人員，在台北市金山南路，以川揚菜料理聞名的「銀翼餐廳」內舉辦殺青宴，席間可見馬志翔與眾人相談甚歡，蔡凡熙和王淨等人則下樓到餐廳後巷透氣。到了十點左右，柯爸爸和導演九把刀等人帶著酒意現身，被兩名女子攙扶著的九把刀，臉上時而顯露疲憊，時而又和旁人聊天憨笑。

不久，雙手插在口袋的柯震東帥氣現身，等候已久的粉絲立刻衝上前獻花，讓原本一臉酷樣的他，瞬間笑臉迎人。期間柯震東雖短暫和劇組友人聊天擁抱，寒暄幾句後又立刻回到粉絲身邊，讓迷妹們開心不已。

同樣參與《壽司店傳奇》演出的王淨（右）和蔡凡熙（左），在席間出來聊天透氣。（圖／本刊攝影組）

大約十分鐘後，柯震東與王淨、蔡凡熙等共乘一輛車，直奔忠孝東路的KTV續攤，下車時他發現本刊的鏡頭，立刻拉著上衣擺出酷臉，接著與隨後抵達的馬志翔等人一起進包廂歡唱。

殺青宴當晚，宋芸樺和陸明君等人先行離去；步伐有些不穩的九把刀，下樓還得靠工作人員攙扶。（圖／本刊攝影組）

殺青宴當晚，宋芸樺和陸明君等人先行離去；步伐有些不穩的九把刀，下樓還得靠工作人員攙扶。（圖／本刊攝影組）

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殺青宴結束後，柯震東與蔡凡熙等人共乘計程車，到忠孝東路的KTV續攤。（圖／本刊攝影組）

被爆料與舊愛復合的隔天，柯震東便在網路發表單身宣言。（圖／翻攝自柯震東IG）

(中時電子報)