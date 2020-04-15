新冠肺炎蔓延全球，娛樂事業幾近停擺，「夜店之子」柯震東的精采夜生活仍不受影響。自爆單身已久的他，4月初被本刊直擊深夜在自家夜店「Asylum」開趴，有多名辣妹名模相陪說笑，不過雖然玩樂，他在去年也有許多工作，他也藉著爸爸柯耀宗寵兒的扶持下，在事業上大有斬獲。

柯震東除了有三部作品將在今年曝光，他和林依晨、張曉龍、王大陸合演的電影《打噴嚏》，原定二○一四年上映，後來因他的吸毒事件無限期延後。據悉，如今柯爸已買回《打噴嚏》的版權，將要重新後製上映，令柯震東的粉絲相當期待。

其實，柯爸「愛兒」的事蹟不勝枚舉，去年他與柯震東一起成立「禾豐九路」娛樂公司，大砸三千萬元投資由吳可熙、宋芸樺和夏于喬等人演出的電影《灼人秘密》，更讓柯震東以老闆之姿，風光地在電影首映會替演員們站台。縱使該片叫好不叫座，以新台幣六百多萬元的票房黯然下檔，讓柯爸荷包大失血，但仍未減退他投資兒子事業的念頭。

除此之外，去年九月柯爸也在台北市民生社區，以每間市價預估約新台幣三千萬元的價格，替柯震東和柯家洋兩個兒子置產。如今柯震東的新作品將陸續問世，演藝事業看似有望東山再起，也期待他之後能好好撈金，孝敬一直為他付出心血的老爸。

林依晨和柯震東主演的電影《打噴嚏》，被冰封多年後，總算有望解凍上映。（圖／翻攝自柯震東IG）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)