新冠肺炎蔓延全球，娛樂事業幾近停擺，「夜店之子」柯震東的精采夜生活仍不受影響。自爆單身已久的他，4月初被本刊直擊深夜在自家夜店「Asylum」開趴，有多名辣妹名模相陪說笑，綜藝咖大飛、徐凱希等人也在場同歡，但眾人似乎不擔心群聚感染的危險，幾乎都沒戴口罩，也沒保持疫情指揮中心建議的1公尺安全距離。娛樂圈也有這些人，被本刊直擊在疫情蔓延期間，照樣開心相揪，也許是在家悶壞了。

不畏疫情照揪的還有林采緹，3月下旬與口罩男深夜跑攤，相約友人連喝2家餐廳，最後在計程車上大吐，但2人隔天仍上山約會，還趴趴走吃海鮮。

外號鮪魚的徐瑋吟，與熱戀中的保時捷男參加朋友聚會，散場後在大街上追逐嬉鬧，還依偎在同一件外套裡，甜蜜到完全沒有保持社交距離。

喜愛與三五好友聚會的詹子晴（丫頭），時常與一幫友人相揪吃美食，3月中她還分享與郭書瑤等閨密聚餐的合照，吃貨行程絲毫不受疫情影響。

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(中時電子報)