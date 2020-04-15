台北市議員李慶元曾就一個涉及違建公安、疑不當體罰的安親班質詢台北市政府，市府調查後對業者開罰，業者卻向監委高鳳仙陳情，高不但在市府會勘該安親班、打算累罰時，親自到場怒斥阻止，接著又要求相關官員到監院接受調查。高鳳仙為了一間問題百出的安親班祭出「國安級弊案」層級對付官員，不免讓人質疑是「大砲打小鳥」。

3月30日下午2點多，監察院一樓大廳因陸續擠入20餘名穿著正式的男女而略顯擁擠。這些人手上拿著文件，彼此交頭接耳，雖全戴口罩，但從眼神中仍可看出緊張、焦慮，氣氛極度凝重。

3點左右，一位帶隊的戴眼鏡、瘦削男子上前出示證件向警衛說：「我們是台北市政府的，和高鳳仙委員有約。」其他人也紛紛跟著掏出證件，魚貫通過檢查。抵達2樓後，步入監察院201會議室，待到近6點才出來，眾人看來難掩倦容，且心事重重。

本刊調查，原來這20多位大小官員，全都是因為台北市文山區1家「比利馬」安親班，因遭人檢舉多處違建，並疑涉及虐童事件，遭市府連續開罰，業者向監委高鳳仙陳情，而高鳳仙受理後竟要求北市教育局、建管處，以及中央主管機關教育部、營建署得派員接受調查；而當天帶隊赴監察院被集體約談的眼鏡男則是台北市長柯文哲親自指派的副秘書長李得全。

為何一家問題百出的安親班被市府開罰，卻出動監委如此「高層級」來調查？多次針對「比利馬」安親班違建等問題提出質詢的北市議員李慶元表示，「就我所知，業者應該是找民代『介紹』，才請得到高鳳仙親自出馬『主持公道』」。

對此，高鳳仙表示，她是於去年收到楊姓業者的陳情函，表示違建那麼多，為何只針對他？高鳳仙才開始立案調查。而當時前往會勘時，並未要求市府「不准罰」，「我是說違建事證超過3年，且該違建是前屋主蓋的，不是現在的業者。」

遭約談的北市府官員在監院一樓等待，人人表情凝重。（圖／讀者提供）

高鳳仙說，約談官員當天，陳情人也有到場，「如果算違建，那應該怎麼改善？而不是說不清楚又一直罰，我只是希望能解決問題，讓當事人有一個改善機會。」她認為市府不能選擇性執法，有議員施壓就認真辦，其他違建則慢慢來，必須依法行政，而李慶元也有提供相關資料給她，之後會斟酌，拿來當調查報告參考。

北市府建管處則表示，只要收到檢舉違建，就會派員現勘並處置，本案已透過電話及公文，對業者說明該如何改善，但該業者還是未改善。「即便購買時已是違建，業者也必須將外牆回復原狀。」至於監委的意見，市府表示尊重。

安親班楊姓負責人兒子回應，他認為房子購買時已是違建，沒做新工程改變，樓上房子裂縫是假的，「我沒違法，為何要給錢？」他也否認安親班有不當體罰，至於監委約談當天他也到場，覺得監委口氣很正常。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)