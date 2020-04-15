台北市議員李慶元對涉違建的安親班強力質詢，台北市政府調查後對業者開罰，業者因而找上監委高鳳仙陳情。李慶元透露，高為了相助，先在市府打算累罰該安親班時親自到場阻止，接著又在3月30日大動作約談市府局處及中央的教育部、營建署官員，要他們接受調查。

本刊試圖採訪數名被高鳳仙約談的官員，欲詢問當天被約談狀況，但官員們不意外的全部都相當低調，不是由秘書婉轉回絕，就是驚恐表示「拜託別問我」。

李得全透過秘書表示「怕還有下次約談，不便透漏細節」；教育局長曾燦金也透過秘書指「她（高鳳仙）有她的職權，我們夾在中間不好多說」；建管處長張明森雖本人出面，但僅敢承認「有去監察院」，其餘全不敢多提。

對此，高鳳仙表示，她是於去年收到楊姓業者的陳情函，表示違建那麼多，為何只針對他？高鳳仙才開始立案調查。而當時前往會勘時，並未要求市府「不准罰」，「我是說違建事證超過3年，且該違建是前屋主蓋的，不是現在的業者。」

對於約談時監委態度如何，曾燦金透過秘書表示「不好說」。（圖／報系資料照）

高鳳仙說，約談官員當天，陳情人也有到場，「如果算違建，那應該怎麼改善？而不是說不清楚又一直罰，我只是希望能解決問題，讓當事人有一個改善機會。」她認為市府不能選擇性執法，有議員施壓就認真辦，其他違建則慢慢來，必須依法行政，而李慶元也有提供相關資料給她，之後會斟酌，拿來當調查報告參考。

北市府建管處則表示，只要收到檢舉違建，就會派員現勘並處置，本案已透過電話及公文，對業者說明該如何改善，但該業者還是未改善。「即便購買時已是違建，業者也必須將外牆回復原狀。」至於監委的意見，市府表示尊重。

安親班楊姓負責人兒子回應，他認為房子購買時已是違建，沒做新工程改變，樓上房子裂縫是假的，「我沒違法，為何要給錢？」他也否認安親班有不當體罰，至於監委約談當天他也到場，覺得監委口氣很正常。

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(中時電子報)