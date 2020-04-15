北市文山區一間「比利馬」安親班被樓上鄰居陳先生檢舉，指其有違建導致家中牆壁出現裂縫，市議員李慶元得知後強力追打該案，業者則找上監委高鳳仙陳情，但市府派員稽查期間，還衍生1起黑衣人施暴的案外案。

住戶陳先生指控安親班業者2度對其施暴，第1次動粗後雙方和解，但2016年間，陳先生再找上李慶元要辦會勘前夕，竟在光天化日下突遭3名黑衣人毒打，傷重到一度坐輪椅。

本刊調查，被害人報警時，曾指控安親班業者找「宜蘭來的兄弟」約他談判，但雙方不歡而散，之後就被打，懷疑根本是業者教唆。但警方逮到3名歹徒後，大家全一口咬定是自己主動幹的，沒受人指使。

但根據北檢向院方聲請的簡易判決書，3名歹徒「因知悉其友人楊XX（安親班業者）與陳XX（被打住戶）有糾紛…欲排解楊、陳之糾紛而未果，因不滿陳XX之口氣，一齊教訓陳XX。」據此，北院依傷害罪判3人4個月不等徒刑。

樓上鄰居控訴「比利馬」的違建害他屋內裂了大洞，地震來時更驚恐。（圖／李慶元提供）

對此，高鳳仙表示，她是於去年收到楊姓業者的陳情函，表示違建那麼多，為何只針對他？高鳳仙才開始立案調查。而當時前往會勘時，並未要求市府「不准罰」，「我是說違建事證超過3年，且該違建是前屋主蓋的，不是現在的業者。」

高鳳仙說，約談官員當天，陳情人也有到場，「如果算違建，那應該怎麼改善？而不是說不清楚又一直罰，我只是希望能解決問題，讓當事人有一個改善機會。」她認為市府不能選擇性執法，有議員施壓就認真辦，其他違建則慢慢來，必須依法行政，而李慶元也有提供相關資料給她，之後會斟酌，拿來當調查報告參考。

去年市議員李慶元即針對安親班違建問題開記者會，檢舉鄰居也在場痛訴遭毆打。（圖／翻攝臉書）

北市府建管處則表示，只要收到檢舉違建，就會派員現勘並處置，本案已透過電話及公文，對業者說明該如何改善，但該業者還是未改善。「即便購買時已是違建，業者也必須將外牆回復原狀。」至於監委的意見，市府表示尊重。

安親班楊姓負責人兒子回應，他認為房子購買時已是違建，沒做新工程改變，樓上房子裂縫是假的，「我沒違法，為何要給錢？」他也否認安親班有不當體罰，至於監委約談當天他也到場，覺得監委口氣很正常。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)