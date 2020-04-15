李慶元強力質詢「比利馬」安親班違建問題，北市府稽查後也開罰，業者則找監委高鳳仙陳情，造成監委、議員「隔空較勁」。「比利馬」多年前也因為被檢舉，北市府教育局一位女股長曾前往稽查，但竟被派出所以「侵入民宅」為由帶走，造成該名女股長之後嚇得離職。

據查，北市教育局於3、4年前接到「比利馬超收學生」檢舉，派了一名女性股長前往了解，沒想到卻被當地警方以「非法侵入民宅」為由帶回派出所，留置偵訊4個多小時，直到深夜快10點才放她走。李慶元說，這位女官員在心靈受創下，事後自請離職。

這件離譜往事，北市警文山一分局直到月前才發函「認錯」：「張員（所長）身為主管，對於其他行政機關依法執行任務之法令認知不足，致使指揮判斷錯誤…處置作為顯有欠當，本分局業已責飭其確實檢討改進，避免再犯。」

曾有北市教育局女性官員前往比利馬稽查，卻被派出所帶走偵訊，北市警月前終於行文認錯。（圖／讀者提供）

2019年6月，李慶元再度以「暴力比利馬不當體罰長達20年，教育局裝瞎永遠看不到」為題質詢，指不少民眾都向他投訴該安親班是「納粹式管理」，如鄰近的永建國小倪姓校長（已退休），就曾因有學生反應被打，親自去安親班了解；另1目前已讀高中的陳姓學生，也曾因在比利馬天天被打，最後轉學。

李慶元強調，連自己的姪子、姪女也遭到不當體罰，「我問過了，姐弟都上過該安親班，確實是會體罰，小時候他們經過比利馬還會害怕。」

記者於4月8日前往安親班查訪時，也隨機遇到一位自稱小時候曾在該處就讀的居民，他驚恐回憶這段童年：「會被打到全身傷，而且被打理由都很奇怪，比如字寫不好看等，我還被關在地下室超過10次，很害怕，待過的（學生）都有經歷。」

對此，高鳳仙表示，她是於去年收到楊姓業者的陳情函，表示違建那麼多，為何只針對他？高鳳仙才開始立案調查。而當時前往會勘時，並未要求市府「不准罰」，「我是說違建事證超過3年，且該違建是前屋主蓋的，不是現在的業者。」

高鳳仙說，約談官員當天，陳情人也有到場，「如果算違建，那應該怎麼改善？而不是說不清楚又一直罰，我只是希望能解決問題，讓當事人有一個改善機會。」她認為市府不能選擇性執法，有議員施壓就認真辦，其他違建則慢慢來，必須依法行政，而李慶元也有提供相關資料給她，之後會斟酌，拿來當調查報告參考。

安親班楊姓負責人一家和議員李慶元槓上後，曾親自上街舉牌抗議。（圖／讀者提供）

北市府建管處則表示，只要收到檢舉違建，就會派員現勘並處置，本案已透過電話及公文，對業者說明該如何改善，但該業者還是未改善。「即便購買時已是違建，業者也必須將外牆回復原狀。」至於監委的意見，市府表示尊重。

安親班楊姓負責人兒子回應，他認為房子購買時已是違建，沒做新工程改變，樓上房子裂縫是假的，「我沒違法，為何要給錢？」他也否認安親班有不當體罰，至於監委約談當天他也到場，覺得監委口氣很正常。

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(中時電子報)