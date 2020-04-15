北市議員李慶元追打被市府認定有違建的「比利馬」安親班，業者在不堪累罰下向監委高鳳仙求助，他稱除陳情信外，還把自己的遭遇寫成1本名為「白色恐怖」的書（未出版），一起寄給高鳳仙才打動她來調查。高於去年9月27日市府再會勘、擬對安親班再開罰時，親自到場怒斥阻止，見市府「不依」，日前又將相關官員約談到監院。

李慶元透露，安親班違建事證明確，但卻不繳罰款也不拆除違建，市府因而連續累加開罰，去年9月27日再度前去會勘，沒想到高鳳仙竟也親自到場，對著一票市府官員怒斥「不准再罰」。一位鄰居也對本刊證實此事：「那天一堆人聚在比利馬門口，我問別人他們是誰，大家才告訴我這些人是監委、市府人員。」

本刊調查，比利馬安親班負責人姓楊，高階軍官退伍，在當地除安親班外，還在鄰近開了補習班、幼兒園，營業約20餘年，且除本人外，其妻、子、兒媳等皆在該機構任職，是典型的「家族企業」。

比利馬是家族企業，楊姓負責人之子也在該幼教機構任職。（圖／翻攝臉書）

而楊姓負責人因為在選舉時多次力挺藍營議員、立委，地方關係佳，李慶元強調，光是比利馬的諸多爭議，業者就找過8位市議員、1位立委幫忙，最後卻是獲監委高鳳仙拔刀相助。

本刊調查，「比利馬」多年前還不在現址時，前身已多次被舉報違建，但不是以「自拆」結案，就是「列管依序拆除」，白話就是「以後再說」。李慶元不諱言：「都有民代介入。」顯見負責人後台很硬。

對此，高鳳仙表示，她是於去年收到楊姓業者的陳情函，表示違建那麼多，為何只針對他？高鳳仙才開始立案調查。而當時前往會勘時，並未要求市府「不准罰」，「我是說違建事證超過3年，且該違建是前屋主蓋的，不是現在的業者。」

高鳳仙說，約談官員當天，陳情人也有到場，「如果算違建，那應該怎麼改善？而不是說不清楚又一直罰，我只是希望能解決問題，讓當事人有一個改善機會。」她認為市府不能選擇性執法，有議員施壓就認真辦，其他違建則慢慢來，必須依法行政，而李慶元也有提供相關資料給她，之後會斟酌，拿來當調查報告參考。

議員李慶元痛批安親班涉違建，嚴重影響公安卻遲不改善。（圖／鄭清元攝）

北市府建管處則表示，只要收到檢舉違建，就會派員現勘並處置，本案已透過電話及公文，對業者說明該如何改善，但該業者還是未改善。「即便購買時已是違建，業者也必須將外牆回復原狀。」至於監委的意見，市府表示尊重。

安親班楊姓負責人兒子回應，他認為房子購買時已是違建，沒做新工程改變，樓上房子裂縫是假的，「我沒違法，為何要給錢？」他也否認安親班有不當體罰，至於監委約談當天他也到場，覺得監委口氣很正常。

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(中時電子報)