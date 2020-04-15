李慶元強力槓上涉違建公安的「比利馬」安親班，要北市府重罰，但業者自認無辜，找上監委高鳳仙，高也大動作約談北市府官員，要調查他們是否涉濫權。高在本屆（第5屆）近30位監委中，知名度屬一屬二，最為人津津樂道當屬起草、推動俗稱「防暴三法」的「性騷擾防治法」、「連續性暴力修法條文」及「家庭暴力防治法修正條文」等，也因致力婦幼安全，2011年被內政部選為「建國百年女性群像人物」。

現年64歲的高鳳仙，是總統蔡英文在台大法律系的同班同學，法官出身的她，早在2008年即被時任總統馬英九提名為監委，2014年又續任，至今已當了12年監委。

友人說，她的性格屬「敢說敢做」，所以有時才被人覺得「嗆辣」，她自己也曾於受訪時說：「…我記得以前當法官時，因很年輕常被以為是書記官，我們當女生的要比較兇，這樣人家才會怕你，所以我有時會變很兇。到了監察院開始，看到貪官污吏或看到做錯事不承認，我們就會很生氣，講話比較大聲。」但她覺得近年有不同想法，態度上已慢慢轉變。

不過，她於3年多前自請調查一起「輔大性侵案衍生的師生爭議案」後，公布的調查報告裡揭露了性侵被害人本名，被學生檢舉後，監院緊急將該報告下架、更正再重新上網，但已引發外界關注，甚至被大學教授以「監察院應立即調查監委高鳳仙適任性」為題，投書媒體；而她催生「反同志婚宗教聯盟」一事，也被人認定是反對婚姻平權，遭不少網友罵翻。

對此，高鳳仙表示，她是於去年收到楊姓業者的陳情函，表示違建那麼多，為何只針對他？高鳳仙才開始立案調查。而當時前往會勘時，並未要求市府「不准罰」，「我是說違建事證超過3年，且該違建是前屋主蓋的，不是現在的業者。」

高鳳仙說，約談官員當天，陳情人也有到場，「如果算違建，那應該怎麼改善？而不是說不清楚又一直罰，我只是希望能解決問題，讓當事人有一個改善機會。」她認為市府不能選擇性執法，有議員施壓就認真辦，其他違建則慢慢來，必須依法行政，而李慶元也有提供相關資料給她，之後會斟酌，拿來當調查報告參考。

北市府建管處則表示，只要收到檢舉違建，就會派員現勘並處置，本案已透過電話及公文，對業者說明該如何改善，但該業者還是未改善。「即便購買時已是違建，業者也必須將外牆回復原狀。」至於監委的意見，市府表示尊重。

安親班楊姓負責人兒子回應，他認為房子購買時已是違建，沒做新工程改變，樓上房子裂縫是假的，「我沒違法，為何要給錢？」他也否認安親班有不當體罰，至於監委約談當天他也到場，覺得監委口氣很正常。

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(中時電子報)