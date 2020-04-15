小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（15日）新聞重點。

【1】藍綠口角 紓困預算協商破局

立法院朝野政黨昨再就追加特別預算條例進行協商，未達共識又破局。國民黨立院黨團批評民進黨，從黨中央到立委都製造假消息攻擊在野黨，國民黨團總召林為洲要求，民進黨團應該收回惡意的假消息，才能理性地討論。民進黨團總召柯建銘已經拜託立法院長游錫堃16日再召集協商，盼周五院會能夠處理。

【2】大蕭條後全球最嚴重衰退 IMF預估 台經濟成長率下修至-4％

國際貨幣基金組織（IMF）最新預測報告顯示，受新冠病毒影響，今年全球經濟預料將大幅衰退至-3%。這數字是1930年代美國「大蕭條」以來最嚴重的經濟衰退，遠超過08年金融危機。台灣經濟被IMF下修為-4%。大陸經濟成長率僅1.2%，全球最大經濟體美國為-5.9%。IMF強調，新興亞洲是今年唯一維持正成長區域。

【3】肥料實名制補助 50萬農漁民受惠

行政院昨舉行「挺農民、度難關」記者會，政務委員龔明鑫及農委會主委陳吉仲都出席記者會，陳吉仲表示，這次紓困估計農漁民50萬人受惠，以今天上路的肥料實名制補助，農民若一次訂10包肥料就可省下200元，在鄉下可買4個便當；陳吉仲並宣布，因疫情之故，日本已取代大陸，成為台灣第一大出口國。

【4】第三度惹麻煩 祝釩剛交保

藝人祝釩剛13日深夜，在北市中山區遭北市警保安大隊路檢盤查，在車內查獲含大麻油的電子煙。祝應訊坦承大麻油是他所有，14日依毒品罪嫌送辦。檢方複訊後5萬元交保。這是祝釩剛第三度持毒惹「麻」煩，他對檢警表示懊悔，交保後面對媒體包圍，則不發一語。

【5】何妤玟自認值得被愛 我是獨立勇敢公主

何妤玟與丈夫邵天成今年初結束8年婚姻，離婚消息公開後，何妤玟14日首度露面，她坦言本來沒打算公開離婚，但公開後全家鬆口氣，「我們花很多時間磨合，包括一起婚姻諮商、找長輩溝通，現在的和平是我們攜手努力得來」。

(中時電子報)