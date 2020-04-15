《韓股》國會大選 韓股休市 07:442020/04/15 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓周三（4月15日）舉行國會大選，金融市場休市一日。 (時報資訊) #韓股 #國會大選 #休市 #南韓 #金融市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 聯準會出手穩信心 效果呢？ 00:012020/04/13 財經 美牛市或將終結 凸顯大陸A股投資價值 02:462020/04/13 兩岸 《港股》復活節星期一 港股休市 07:442020/04/13 財經 《商情》適逢美國耶穌受難日 上周五紐約貴重金屬休市一日 10:012020/04/13 財經 《商情》適逢英國耶穌受難日 上周五LME基本金屬期貨休市一日 10:012020/04/13 財經 台股落底訊號未明 分批買進為上 10:462020/04/13 財經 《韓股》憂新冠肺炎危機 韓股跌0.56％ 11:282020/04/13 財經 《韓股》憂疫情衝擊 韓股收跌1.88％ 16:312020/04/13 財經 《韓股》看好疫情到頂 韓股勁揚1.63％ 12:332020/04/14 財經 《韓股》陸貿易數據優於預期 韓股收漲1.72％ 16:312020/04/14 財經 財經熱門新聞 最優秀主權基金也栽筋斗！ 老謝揭台積電重摔內幕 - 財經 今年首見！外資大買151億元 聚焦16檔 - 財經 - 工商 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 疫情重創手機業 蘋果、華為出招救銷量 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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