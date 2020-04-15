工業電腦廠事欣科（4916）董事會通過2019年股利分派案，考量本季營運將遭逢新冠肺炎疫情亂流干擾，擬配發每股現金股利2元，盈餘配發率約49.75％，以昨（14）日收盤價26元計算，現金殖利率達7.69％。公司將於5月28日召開股東常會。

事欣科2019年合併營收77.94億元，年減8.33％，創歷史次高。毛利率22.71％、營益率負0.42％，為近4年再見虧損。不過，因業外顯著轉盈，歸屬母公司稅後淨利創3.26億元新高，年增達33.08％。每股盈餘（EPS）4.02元，亦創上市以來新高。

法人指出，事欣科本體營運維持獲利，但工具機子公司恩德營運因整頓德國孫公司而轉虧，使合併報表的本業營運轉虧、侵蝕事欣科每股盈餘約0.69元。不過，受惠出售中壢廠房、業外認列2.42億元處分收益挹注，使整體獲利仍逆勢改寫新高。

在恩德營運動能轉強下，事欣科2020年3月自結合併營收5.81億元，月增6.11％、仍年減13.16％。惟因恩德前2月營運偏弱，加上新冠肺炎疫情影響事欣科3月產品出貨，累計首季合併營收15.97億元，季減24.35％、年減8.36％，為近11季低點。

事欣科表示，目前美國疫情態勢嚴峻，限居令已延長至5月中，恐對全球經濟造成深遠且負面影響，預期第二季營運將遭逢一定程度影響。為減緩疫情對財務負擔，故保留較多現金以因應疫情作相對應調整，盼降低疫情對短期營運造成衝擊。

事欣科指出，去年出售中壢廠、控管及強化現金流、並發行國內第二次可轉債，增加營運資金穩定度、改善財務結構，目前財務狀況穩健良好，因應疫情調度無虞。預期疫情本季將逐步減緩受控，短期被壓抑的訂單出貨需求將在第三季明顯回溫，推動下半年旺季成長。

(時報資訊)