飯店業者國賓（2704）原決議擬配息0.4元、總支出金額1.46億元。不過，因新冠肺炎疫情嚴峻，公司擬保留現金以充實營運資金，董事會決議變更為不配發股利，除中斷連15年配發股利紀錄，亦為國內首家因疫情而更改股利政策的飯店業者。

國賓2019年合併營收29.15億元，年減2.06％，為近8年低點。毛利率創38.67％新低，營益率6.52％則為近16年低點。在所得稅費用減少下，歸屬母公司稅後淨利3.83億元，年減5.12％，每股盈餘（EPS）1.05元，雙創近6年低點。

觀察國賓各據點營運，台北國賓2019年營收14.26億元，年減4.61％，獲利2.73億元，年減25.93％。新竹國賓營收6.85億元，年減5.2％，獲利0.55億元，年減59.56％。高雄國賓營收7.8億元，年增6.1％，獲利1.35億元，年增13.83％。

其中，台北國賓2019年平均房價3776元、平均住房率61.18％，客房平均產值（Rev PAR）約2310元，年減17.61％。營運績效下滑主因進行客房分層裝修，使可售客房數減少逾4成，致使客房營收年減達18％，餐飲營收仍年增0.7％。

新竹國賓2019年平均房價2983元、平均住房率76.86％，Rev PAR約2293元，年減4.5％。營收績效下滑主因新光三越退租商場空間，致使包括租金等其他營收年減達88％，客房、餐飲營收則分別減少4.97％及0.18％。

至於高雄國賓2019年平均房價2034元、平均住房率84.47％，Rev PAR約1718元，年增達10.42％，表現逆勢成長，主因接獲其他大型長住團客，帶動住房、餐飲營收分別年增8.61％、4.72％。

由於新冠肺炎疫情致使國際觀光客及商務客驟減，國賓2020年3月自結合併營收0.85億元，月減40.11％、年減達65.81％，創SARS時期以來近15年10個月低點。累計首季合併營收5.5億元，月減29.08％、年減31.54％，為近13年半低點。

而國賓2013年取得的屏東墾丁公教會館BOT案，亦悄悄轉由聯上集團接手開發。國賓與經營amba意舍酒店的轉投資公司群欣置業，原合設子公司意舍墾丁負責此案開發，但雙方去年11月已轉讓所有持股給聯上旗下美力營造，目前子公司名稱已更名為聯上墾丁。

而聯上集團3月底宣布，墾丁公教會館BOT案將於4月動工，預計投資10億元打造為擁有123間客房、2間餐廳及頂樓泳池的飯店，預計2023年完工、並以集團旗下精品飯店品牌Hotel dua經營。

(時報資訊)