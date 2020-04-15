由富邦證券發行的富邦特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍指數投資證券(富邦蘋果正二N，證券代碼：02001L)及富邦特選大蘋果報酬指數單日反向一倍指數投資證券(富邦蘋果反一N，證券代碼：02001R)，將於4月16日正式掛牌上市，為今年第3檔及第4檔上市掛牌ETN。

證交所表示，根據送件資料顯示，「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬正向兩倍指數」及「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬反向一倍指數」是由台灣指數公司所編製，兩指數追蹤「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數」單日報酬正向2倍及單日報酬反向1倍的報酬表現。「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數」以蘋果公司(AAPL.US)最近期公布供應商名單內的證交所上市公司股票中，精選符合流動性條件及財務穩健度自由流通市值前十大個股，並採用自由流通市值加權。

證交所提醒，ETN是不保本商品，到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。

(時報資訊)